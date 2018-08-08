Ещё
Было — стало: как повзрослели старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон после рождения брата Луи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Было — стало: как повзрослели старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон после рождения брата Луи 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
29 апреля 2011 года жизнь британской королевской семьи навсегда изменилась: в нее вошла Кейт Миддлтон, или герцогиня Кембриджская Кэтрин.
Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма, и с тех пор она является новым олицетворением женственности британской короны. Она модная икона, а также образец идеального материнства. Кэтрин не только выполняет все обязанности монаршей особы, но и воспитывает троих детей — 5-летнего принца Джорджа, 3-летнюю принцессу Шарлотту и 3-месячного принца Луи.
Когда родилась принцесса Шарлотта, принц Джордж охотно принял на себя роль старшего брата и долго светился от гордости на фотографиях рядом с ней, тогда как Шарлотта играла роль всеми любимого ангелочка.
С рождением Луи все изменилось. Теперь пришлось повзрослеть и Шарлотте, которая все больше стала походить на свою мудрую прабабушку Елизавету II.
А вот и маленький Луи!
А тебе бы хотелось иметь троих детей?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Twitter
WMJ.ru: последние новости
48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет первенца от молодого возлюбленного? «Будет дочка!» Фолловеры по изменившемуся лицу Нюши определили пол ее ребенка Рудковская встала на коньки, а Барановская отправилась в оранжерею вместе с детьми в новом лукбуке H&M
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили3
Почему сводит ногу по ночам77
Асмус поделилась пикантным фактом о себе4
71-летняя Ротару поразила своей внешностью45
Самые красивые пары России
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:54
Дарью Мельникову подозревают в беременности
Звёзды
02:59
32-летняя певица Бьянка вышла замуж
Звёзды
03:01
СМИ: любовница Петросяна беременна
Звёзды
00:40
10 простых способов получить прибавку к зарплате
Психология
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
09:30
Что будет, если каждый день съедать килограмм меда
Еда
00:40
Ким Кардашьян сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение