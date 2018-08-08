Было — стало: как повзрослели старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон после рождения брата Луи

29 апреля 2011 года жизнь британской королевской семьи навсегда изменилась: в нее вошла Кейт Миддлтон , или герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма, и с тех пор она является новым олицетворением женственности британской короны. Она модная икона, а также образец идеального материнства. Кэтрин не только выполняет все обязанности монаршей особы, но и воспитывает троих детей — 5-летнего принца Джорджа, 3-летнюю принцессу Шарлотту и 3-месячного принца Луи.

Когда родилась принцесса Шарлотта, принц Джордж охотно принял на себя роль старшего брата и долго светился от гордости на фотографиях рядом с ней, тогда как Шарлотта играла роль всеми любимого ангелочка.

С рождением Луи все изменилось. Теперь пришлось повзрослеть и Шарлотте, которая все больше стала походить на свою мудрую прабабушку Елизавету II

А вот и маленький Луи!

А тебе бы хотелось иметь троих детей?

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Фото:Instagram, Twitter