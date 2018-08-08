Максим Виторган показал редкое совместное фото старшего и младшего сыновей

Поклонники назвали кадр очень трогательным и милым.

Известный актер Максим Виторган периодически радует подписчиков семейными снимками. На этот раз он решил поделиться кадром, на котором одновременно запечатлены его старший сын Даниил и младший сын Платон.

По-братски,

— подписал снимок Максим Виторган.

Интересно, что в кадре оба сына актера заняты своим делом. Старший что-то смотрит в компьютере, а младший, вероятно, рисует. Но главное — они делают это рядом друг с другом.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

7 Авг 2018 в 2:29 PDT Подписчикам кадр понравился. «Это же так хорошо! ♥️», «Здорово! Молодцы мужики! 💕», «Очень классное фото!👍😘❤», «Как мило», «Между моими сыновьями 14 лет разницы. И младший точно так же не отходит от старшего. Тогда как старший не отрывает глаз от ноутбука», «Хорошие такие! Очень трогательно!», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года.

Помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущего брака — 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Девушка уже пошла по стопам отца и стала актрисой. Даниил же в этом году только закончил школу.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

1 Мар 2018 в 7:43 PST Младший сын Виторгана Платон стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают. Даже на новых фотографиях оно либо затемнено, либо ребенок снят в профиль.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

4 Июл 2018 в 6:59 PDT Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)