Форвард «Ливерпуля» подарил шанс на выздоровление двум смертельно больным детям 

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии по футболу Роберто Фирмино пожертвовал €66 тысяч на лечение двух детей, сообщает "Советский спорт".
Форвард за один день собрал деньги на год лечения детей и отдал их семье братьев Жоау Витора и Мигеля, у которых выявлена спинальная мышечная атрофия.
"Мы здесь, чтобы рассказать всем, что достигли нашей цели. Благодаря помощи всех и Роберто Фирмино в частности нам удалось оплатить первый год лечения детей", — говорится в сообщении мамы детей в инстаграме.
Ранее сообщалось, что лучший молодой игрок чемпионата мира — 2018 отказался от премии в пользу благотворительности.