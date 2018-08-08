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Форвард «Ливерпуля» подарил шанс на выздоровление двум смертельно больным детям
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Форвард «Ливерпуля» подарил шанс на выздоровление двум смертельно больным детям 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии по футболу Роберто Фирмино пожертвовал €66 тысяч на лечение двух детей, сообщает "Советский спорт".
Форвард за один день собрал деньги на год лечения детей и отдал их семье братьев Жоау Витора и Мигеля, у которых выявлена спинальная мышечная атрофия.
"Мы здесь, чтобы рассказать всем, что достигли нашей цели. Благодаря помощи всех и Роберто Фирмино в частности нам удалось оплатить первый год лечения детей", — говорится в сообщении мамы детей в инстаграме.
Ранее сообщалось, что лучший молодой игрок чемпионата мира — 2018 отказался от премии в пользу благотворительности.
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