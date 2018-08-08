Часики с секретом: выбираем хитрый гаджет, который заменит школьнику телефон

Мы продолжаем собирать в школу первоклассников, впрочем, не только их. Вместе с екатеринбургскими родителями мы считали, сколько придётся выложить за портфель и школьную форму, а также решали, стоит ли покупать ребёнку смартфон. В обсуждениях тем про телефоны для школьников всё больше появляется тех, кто в качестве альтернативы выбирает «умные часы».

Детские умные часы — гаджет, совмещающий несколько функций. Выглядят как обычные электронные часы или фитнес-браслет. Ключевое в них — GPS-трекер, который позволяет родителям всегда знать, где находится ребёнок. Плюс к этому можно вставить в часы сим-карту, и у них появится функция простейшей «звонилки» с минимальным набором контактов. При этом на часы не смогут позвонить с «левых» номеров. У многих таких гаджетов есть ещё режим прослушки — родители могут воспользоваться им, чтобы в любой момент в реальном времени услышать, что происходит вокруг ребёнка.

— Некоторые родители предпочитают умные часы как альтернативу смартфону, — рассказывает эксперт, обозреватель рынка гаджетов Рифат Каюмов. — Нормальный вариант. Ребёнок реже теряет часы по сравнению с телефоном, зарядки хватает на несколько дней.

Впрочем, считает эксперт, не каждый ребёнок, особенно если он уже вырос из начальной школы, согласится на такие часы. Всё-таки этот контроль создаёт ощущение «поводка» или браслета условно-досрочно отпущенного на свободу преступника.

— Их часто дарят просто как часы, модный гаджет, аксессуар, не акцентируя внимание на функциях отслеживания и прослушки, — рассказал эксперт.

Мнения родителей

Самые простенькие модели в интернет-магазинах можно купить по цене около полутора тысяч рублей и ниже. За 4–5 тысяч уже чуть более симпатичные, функциональные и в теории надёжные. Однако, говорят опытные пользователи, обольщаться не стоит — в большинстве случаев это обычные китайские гаджеты — геолокацию они часто определяют столь не точно, что непонятно, дома ребёнок или в школе. Ломаются довольно часто.

«Плюсы в том, что в них нет игрушек, не приходится выслушивать от учителя, что ребёнок играет бесконечно и отвлекается на уроке, — пишет пользователь сайта U-mama.ru Винни Пуххх. — Нет возможности отправлять платные смс. Когда был телефон, ребёнок пару раз отправил в ответ на рассылку платные смс — высадил баланс вчистую. Ребёнку не позвонит никто посторонний — позвонить на часы могут только те, чьи номера есть в памяти часов. И ребёнок может позвонить только тем, кого родитель ввёл в память. Есть прослушка — тоже хорошо иногда проверить, где и чем ребёнок занят. Вот трекинг работает фигово, местоположение то определяется, то нет, и радиус слишком велик, учитывая, что ребёнок передвигается самостоятельно по достаточно короткому маршруту между домом и школой».

«У моей дошкольницы Aimoto Start c GPS местонахождение показывает с погрешностью, звонок очень громкий, не убавляется, и это минус, — делится опытом пользователь ДочкиМама. — Звук во время разговора хороший с обеих сторон. Функция прослушки работает отлично. Но в школу буду ей брать телефон, так как часы — для дошкольников, а школа — следующая ступень ответственности, а значит, и доверия».

«Сын ходил полтора года с часами Q60. В один прекрасный момент они взорвались, — рассказывает пользователь Cameo. — Благо в тот день он торопился на занятия и просто закинул их в портфель. А то бы был нормальный ожог. А так только рюкзак с часами на помойку ушли. Планировала дочери для школы купить часы, теперь крепко задумалась, нужен ли мне этот экстрим».

«Мы используем часы Smart baby q20, — рассказывает мама школьника в комментариях к посту по этой теме на Facebook. Конечно, в плане разговора (у них только громкая связь) — слышимость иногда фиговая, когда шумно рядом, но зато они не снимаются, не теряются, не ломаются. Заряжать надо каждый день, GPS навигатор не очень точно место определяет, зато можно послушать, что рядом с ребёнком происходит. Смс очень короткие есть, есть голосовые сообщения. Смс и голосовые через приложение на родительском телефоне.

«У нас не носятся — громоздкие на руке, неудобно, — рассказывает о своём родительском опыте другая екатеринбургская мама. — В классе снимает с руки и убирает в портфель. Функция GPS достаточно приблизительная. Иногда чётко показывает, что ребёнок в школе, чаще — что за два квартала от школы. Качество звонка — с большими помехами».

Прослушка: благо или родительская паранойя?

Педагоги в екатеринбургских школах относятся к часам, в большинстве своём, нейтрально. Телефоны отвлекают детей намного больше. Однако, как утверждают некоторые пользователи, некоторым учителям функция прослушки не нравится. Ведь подключив такую функцию, родитель может в любой момент услышать то, что происходит вокруг ребёнка, в том числе, как разговаривает с ним учитель.

«У меня дочь во втором классе, с этого года ходит самостоятельно. Купили ей умные часы. Оказалось, мы такие в классе не одни. Учитель на собрании выразила недовольство, что ей неприятно, что её контролируют», — пишет пользователь U-mama.

«Вообще-то это не очень правильно, — убеждён другой пользователь. — Вмешательство в личную жизнь в нашей стране запрещено. А запись на диктофон, прослушка — это всё вмешательство. Чтобы осуществлять эти действия, вы должны получить согласие лица, которого записываете. Или как минимум уведомить его и записывать, только если он не возражает. Ведь вас уведомляют автоинформаторы горячих линий о том, что разговор записывается».