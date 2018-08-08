«Мой ребенок, что хочу, то и делаю» — мать заперла сына в машине

Вопиющий случай произошел на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска. Мать бросила сына в Toyota Carina и ушла по делам. Мальчик примерно двух-трех лет сидел и плакал.

На это обратили внимание прохожий и охранник. Спустя десять минут они принялись стучать по машине, и на звук сработавшей сигнализации прибежала хозяйка. В ответ на претензии мужчин она заявила: «Мой ребенок — что хочу, то и делаю».

Оставлять маленького ребенка в авто запрещает закон. С июля 2017 года вступило в силу постановление №761 от 28.06.17. Согласно ему, в пункт 12.8 ПДД был добавлен следующий абзац: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». За нарушение грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Подписчики паблика возмутились безответственностью женщины: «За такое надо лишать родительских и водительских прав. Мать — кукушка, ее бы оставить в закрытой машине на жаре».

Некоторые комментаторы напомнили, что температура в закрытой машине в считанные минуты может достигнуть 40-60 градусов даже при температуре снаружи всего в 22-25 градусов. Этого достаточно, чтобы человек, и тем более ребенок, получил тепловой удар или задохнулся.

К сожалению, не все родители осознают, насколько опасно оставлять маленьких детей одних в машине. В июне 2016 года молодая мать заперла сына в авто в 30-градусную жару. Она вернулась только через полчаса. Ребенка спасли охранники рынка, которые силой открыли окно и извлекли мальчика. Видео с возвращением женщины к машине было выложено в интернет.