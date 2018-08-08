Фирмино помог собрать 66 тысяч евро на лечение детей 

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вновь принял участие в благотворительной акции. На этот раз бразильский футболист пожертвовал 66 тысяч евро семье с двумя больными детьми.
Всего за один день Фирмино помог собрать эту сумму, которую следовало заплатить за год лечения братьев Жоау Витора и Мигеля. У мальчиков выявлена мышечная атрофия.
«Мы здесь, чтобы рассказать всем, что достигли нашей цели. Благодаря помощи всех и Роберто Фирмино в частности нам удалось оплатить первый год лечения детей», — написала мама детей в инстаграме.
В середине июля Фирмино побывал в своем родном городе Масейо. Заглянув в ресторан японской кухни «New Hakata», Роберто угостил каждого посетителя заведения пивом, оплатив в общей сложности более 200 кружек напитка.