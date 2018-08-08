Дети без сопровождения: авиакомпании диктуют свои правила

Чтобы десятилетняя дочь могла вернуться после каникул на Ямал, наша коллега начала искать, кто летит тем же маршрутом — без «привязки» к взрослому детский билет не продают. Поиски попутчика не увенчались успехом. И остался только один вариант: заказать услугу сопровождения у авиакомпании. Вот только, оказалось, не все они хотят быть «няньками»…

Услуга сопровождения детей удобна для родителей. Однако даже если еще полгода назад вы ею пользовались, то это не значит, что в разгар летнего сезона вам не дадут от ворот поворот…

Салехардку, упомянутую выше, сильнее всего удивили перемены в S7 . «В прошлом году пользовались не раз, этой весной всё еще работало, сейчас-то что случилось?» — возмущается она. Вдобавок у родного «Ямала» не было билетов на нужный день, пришлось изрядно переплатить «Аэрофлоту»

Позаботятся даже о подростках

«КС», начав изучать ситуацию, получил подтверждение: «Сибирь» (S7) отказалась от сопровождения детей с 15 июня 2018 года. Перевезут только тех, у услуга была оформлена до 14 мая.

Кто еще не хочет «нянькаться», выяснили через официальные сайты и справочные службы. Это оказались «РусЛайн» и «ЮВТ АЭРО». При этом все три перевозчика соблюдают требование о самостоятельном путешествии детей от 12 лет.

Компании, предлагающие сопровождение, как правило, организуют это только для беспересадочных рейсов. Под таким присмотром возможен перелет детей не младше пяти лет, а по желанию — и гораздо старше, 12— 16 лет.

Так, ПАО «Аэрофлот» берет за сопровождение на один внутрироссийский рейс 3400 рублей. При этом ребенку нужно купить «взрослый» билет, то есть на который не распространяются детские скидки. Заявка и заявление на сопровождение оформляются вместе при покупке через кассу, через интернет этого сделать нельзя.

Кстати, этот перевозчик предлагает и вариант трансферной пересадки. В таком случае нужно заплатить за услугу на каждый рейс плюс, если нужно, — за питание и напитки на время пересадки.

У « Уральских авиалиний » сопровождение обойдется в 3000 рублей, сам билет — по взрослому тарифу. Эту услугу можно заказать не позднее чем за 72 часа до вылета.

Авиакомпания «Utair» возьмет за услугу 3500 рублей, билет на ребенка до 12 лет в экономическом классе продадут со скидкой. Услуга действует только на прямых рейсах, без пересадки. Оформляют ее сразу же при покупке билета — не менее чем за 8 часов до вылета.

Региональный перевозчик АТК «Ямал» берет за сопровождение ребенка дороже всех — 5000 рублей. Зато есть приятный бонус — на билет для юного пассажира до 12 лет распространяются детские скидки, и в целом покупка оказывается дешевле, чем у конкурентов. Услуга оформляется через кассу при приобретении проездного документа.

Важное условие, которое выдвигают все авиакомпании: родители или законные представители юного путешественника обязательно должны сопроводить его на регистрацию, дождаться вылета рейса и обеспечить встречу в пункте назначения.

Правила не обязывают

Какие нормы существуют по перевозке детей самолетами, могут ли авиакомпании ставить свои условия, рассказала «Красному Северу» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Оксана Широкова.

Она подчеркнула: нюансы путешествий самолетом для детей регламентированы федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». Их утвердил Минтранс России приказом № 82 28 июня 2007 года. По этому документу малыши до двух лет и дети-инвалиды, которым еще нет 12 лет, могут летать только в сопровождении совершеннолетнего или человека, который обрел полную дееспособность до 18 лет. Подросткам с 12 лет разрешается путешествовать самостоятельно, а для тех, кто помладше, перевозчик может (но не обязан!) предложить такую услугу как сопровождение.

— В правилах говорится, что дети в возрасте 2–12 лет могут перевозиться или в сопровождении совершеннолетнего пассажира, или под наблюдением сотрудников авиакомпании. Услуга сопровождения перевозчиком предоставляется только после оформления родителями или опекунами специального письменного заявления. По просьбе родителей или законного представителя она может распространяться и на детей в возрасте до 16 лет, — рассказала Оксана Широкова.

Если родители решили воспользоваться таким вариантом, то авиакомпанию нужно уведомить заранее. Эксперт советует загодя узнавать все нюансы оформления перевозки, начиная от требуемых документов и заканчивая стоимостью услуги и билета. Некоторые авиакомпании вводят дополнительные нормы для перевозки несопровождаемых детей. К примеру, это ограничение по возрасту или наличие нотариальных бумаг.

— Один из пунктов федеральных авиационных правил гласит, что перевозчик вправе устанавливать свои правила, которые не должны противоречить существующим нормам и ухудшать уровень обслуживания, — отметила Оксана Широкова.

Специалисты советуют подготовить не только документальное сопровождение ребенка. Важно провести инструктаж для юного путешественника о том, как вести себя в полете.

Не забудьте эти документы!

Для регистрации на рейс ребенка, которого сопроводит авиаперевозчик, понадобятся*:

документ, удостоверяющий личность провожающего лица и его связь с ребенком (свидетельство о рождении, усыновлении, подтверждение опеки, нотариальная доверенность от законных представителей ребенка); авиабилет на ребенка; документ, удостоверяющий личность ребенка; заполненные бланки документов на сопровождение, в которых указаны имена, адреса и телефоны провожающего и встречающего; квитанции об оплате услуги.

*Полный список документов и правила сопровождения уточняйте у перевозчика.

А что с сопровождением на поездах?

Из Питера в Москву детей перевозят без взрослых. Возможности юных путешественников расширяются на железнодорожном маршруте между столицами.

После эксперимента на «Сапсане» холдинг «РЖД» запустил услугу сопровождения детей на «Невском экспрессе». Сервис предоставляют пассажирам 10–16 лет, для которых оформляется взрослый билет.

На «Сапсане» предложение действует с октября 2013 года, стоимость 1600 рублей. Оформить заявку можно не позднее чем за двое суток до оправления поезда, в сервисных центрах Московского вокзала в Питере и Ленинградского вокзала в Москве.

В «Невском экспрессе» новшество внедрили с лета нынешнего года. Оформление также происходит в сервисных центрах двух вокзалов, стоимость 1500 рублей.

На сайте холдинга говорится, что ребенок и его родители должны прибыть к поезду за 30 минут до отправления. В поездке контролировать юного пассажира будут проводник, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. Последний и передаст ребенка встречающему.