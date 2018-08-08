Усатая любовь: 15 фотографий о трогательной дружбе малышей и кошек

Сегодня мы отмечаем Всемирный день кошек и умиляемся тому, как эти усатые-хвостатые любимицы умеют ладить с малышами!

«Ах ты мой котик!» —

эти ласковые слова готовы говорить друг другу ваш малыш и его шерстяной друг. Правда, чаще всего они выражают свою любовь другими способами — агуканьем и мурчанием. Кстати, именно котики чаще всего берут на себя роль ведущего в этих теплых отношениях. Смотрите сами!

Ой, Васька, ты, когда целуешься, усами щекочешь!

Когда твоего рождения ждали с огромным нетерпением

Ничего, что плед тонкий, главное — Васька рядом!

А у нас своя сказка — «Малыш-царевич и Серый Кот»

«Вы мне тут своей фотовспышкой ребенка разбудили!»

Наш ответ любителям спать с плюшевыми медвежатами!

Хороший кот — это еще и домашний массажист

…и инструктор по фитнесу!

А также гигиенист и умыватель

«Давай без глупостей — если ты надорвешься, мне урежут порцию сметаны!»

«Позвольте пригласить вас на кошачий танец!»

Каждому малышу — по коту!

Дружба — это общие привычки

«Будь спокоен, малыш, я все контролирую, мур-мур»

Котиков, как и друзей, много не бывает!

Фото: meowingtons.com, ОК, VK, FB, bajiroo.com, themombeat, fishki.net Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!