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Усатая любовь: 15 фотографий о трогательной дружбе малышей и кошек
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Усатая любовь: 15 фотографий о трогательной дружбе малышей и кошек 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня мы отмечаем Всемирный день кошек и умиляемся тому, как эти усатые-хвостатые любимицы умеют ладить с малышами!
«Ах ты мой котик!» —
эти ласковые слова готовы говорить друг другу ваш малыш и его шерстяной друг. Правда, чаще всего они выражают свою любовь другими способами — агуканьем и мурчанием. Кстати, именно котики чаще всего берут на себя роль ведущего в этих теплых отношениях. Смотрите сами!
Ой, Васька, ты, когда целуешься, усами щекочешь!
Когда твоего рождения ждали с огромным нетерпением
Ничего, что плед тонкий, главное — Васька рядом!
А у нас своя сказка — «Малыш-царевич и Серый Кот»
«Вы мне тут своей фотовспышкой ребенка разбудили!»
Наш ответ любителям спать с плюшевыми медвежатами!
Хороший кот — это еще и домашний массажист
…и инструктор по фитнесу!
А также гигиенист и умыватель
«Давай без глупостей — если ты надорвешься, мне урежут порцию сметаны!»
«Позвольте пригласить вас на кошачий танец!»
Каждому малышу — по коту!
Дружба — это общие привычки
«Будь спокоен, малыш, я все контролирую, мур-мур»
Котиков, как и друзей, много не бывает!
Фото: meowingtons.com, ОК, VK, FB, bajiroo.com, themombeat, fishki.net  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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