На Декабристов ребенок выпал из окна

Мальчик, которому год и три месяца, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал на козырек магазина.

Известно, что ребенок находился в квартире без взрослых, но с детьми 13, 11 и трех лет. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники МЧС приехали и сняли ребенка с крыши.

Напомним о мерах предосторожности в квартире с маленьким ребенком:

— держать окна закрытыми;

— не использовать москитные сетки;

— не оставлять ребенка без присмотра;

— не ставить мебель рядом с окном;

— ставить фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

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