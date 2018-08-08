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На Декабристов ребенок выпал из окна
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На Декабристов ребенок выпал из окна 

Казанский Портал 1 час назад
Мальчик, которому год и три месяца, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал на козырек магазина.
Известно, что ребенок находился в квартире без взрослых, но с детьми 13, 11 и трех лет. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники МЧС приехали и сняли ребенка с крыши.
Напомним о мерах предосторожности в квартире с маленьким ребенком:
— держать окна закрытыми;
— не использовать москитные сетки;
— не оставлять ребенка без присмотра;
— не ставить мебель рядом с окном;
— ставить фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.
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