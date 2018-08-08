В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» прошла встреча из цикла «Родительская приемная»

«Ребята с нашего двора» под таким названием прошла очередная встреча в Центре поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский». Ее провели в рамках городской программы «Родительская приемная».

Воспитанники центра вместе со своими родителями побывали на мастер-классе. Ведь встречи по этой программе предполагают творчество детей совместно с родителями.

Мастер-класс назывался «Уголок». Там участников научили делать красивые закладки для книг из разноцветной бумаги. Для этого была использована техника оригами.

Напомним, что «Родительская приемная» разработана для того, чтобы укреплять детско-родительские отношения, улучшать социально-психологический климат семей, повышать родительскую компетенцию. Отметим, что в Центре встречи по программе «Родительская приемная» проходят на регулярной основе.