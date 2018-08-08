Экс-участница «Дом-2» рассказала о рождении ребенка

Экс-участница проекта «Дом-2» Мария Адоевцева осчастливила поклонников новостью о рождении сына.

Таким образом, 33-летняя женщина стала мамой второй раз. В прошлом году телезвезда вышла замуж за мужчину по имени Михаил, у которого уже был ребенок от предыдущего брака. У самой Адоевцевой также была достаточно взрослая девочка, поэтому дети быстро нашли общий язык.

Счастливая молодая мама показала карточку, на которой были написаны рост и вес новорожденного. Мальчик родился в 15:30, весом 3460 кг и ростом 51 см. Адоевцева признается, что все случилось, как во сне.

Мария призналась, что на целом свете нет другого, похожего на радость материнства счастья. Звезда «Дома-2» поблагодарила всех своих поклонников за приятные пожелания и молитвы. Благодарные читатели пожелали молодой маме побыстрее восстановиться, а малышу — активно расти и познавать мир.