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Экс-участница «Дом-2» рассказала о рождении ребенка
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Экс-участница «Дом-2» рассказала о рождении ребенка 

Russianshowbiz.info 54 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-участница проекта «Дом-2» Мария Адоевцева осчастливила поклонников новостью о рождении сына.
Таким образом, 33-летняя женщина стала мамой второй раз. В прошлом году телезвезда вышла замуж за мужчину по имени Михаил, у которого уже был ребенок от предыдущего брака. У самой Адоевцевой также была достаточно взрослая девочка, поэтому дети быстро нашли общий язык.
Счастливая молодая мама показала карточку, на которой были написаны рост и вес новорожденного. Мальчик родился в 15:30, весом 3460 кг и ростом 51 см. Адоевцева признается, что все случилось, как во сне.
Мария призналась, что на целом свете нет другого, похожего на радость материнства счастья. Звезда «Дома-2» поблагодарила всех своих поклонников за приятные пожелания и молитвы. Благодарные читатели пожелали молодой маме побыстрее восстановиться, а малышу — активно расти и познавать мир.
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