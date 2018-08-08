Ещё
Свердловчанкам рассказали о важности грудного вскармливания в рамках World Breastfeeding Week
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свердловчанкам рассказали о важности грудного вскармливания в рамках World Breastfeeding Week 

Информационный портал Свердловской области 49 минут назад
Специалисты Областного перинатального центра провели серию информационно-познавательных мероприятий в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания (World Breastfeeding Week, проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения) с 1 по 7 августа.
Грудное вскармливание является наиболее здоровым питанием для ребенка в первые месяцы жизни, поскольку в материнском молоке содержится полный набор необходимых витаминов и элементов, которые способствуют нормальному развитию ребенка. Тема Всемирной недели грудного вскармливания в 2018 году: «Грудное вскармливание — основа жизни».
Будущим мамам специалисты Областного перинатального центра рассказали о важности грудного вскармливания, раскрыли секреты правильного и успешного кормления. В рамках недели прошли мастер-классы с применением манекена, который позволяет демонстрировать технологию прикладывания ребенка к груди, а также круглый стол, участники которого могли получить ответы на актуальные вопросы — не только по грудному вскармливанию, но и по подготовке к родам и первым дням жизни малыша. С будущими мамами общалась старшая акушерка акушерского обсервационного отделения, консультант по грудному вскармливанию Елена Сопова. Также в рамках Всемирной недели грудного вскармливания можно было задать вопрос специалисту центра по телефону.
«Нам очень важно донести до будущих мам всю информацию по вопросам кормления грудью и помочь наладить этот процесс правильно с первых минут появления ребенка. Ведь грудное вскармливание — это очень важный этап в жизни мамы и малыша. Для новорожденного младенца захватывание и сосание материнской груди — это не просто основная физиологическая необходимость, но, в первую очередь, возможность для эмоционально насыщенного общения, сопровождаемого тактильными, слуховыми ощущениями, а также вкусом и запахами. Удовлетворение этой потребности делает и маму, и ребенка счастливыми и спокойными», — отметила старшая акушерка акушерского обсервационного отделения Областного перинатального центра ОДКБ Елена Сопова.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Врачи Областного перинатального центра выписали Миссис Екатеринбург-2017 Яну Винарскую, ставшую мамой в шестой раз УрГПУ выиграл крупный грант, победив во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди вузов Евгений Куйвашев наградил полицейских, обеспечивавших правопорядок в ходе чемпионата мира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Асмус поделилась пикантным фактом о себе18
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба30
71-летняя Ротару поразила своей внешностью59
Почему сводит ногу по ночам77
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
05:24
Как живёт британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Красота Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды Красота
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
04:55
Некрасивые супруги знаменитых мужчин
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение