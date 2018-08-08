Свердловчанкам рассказали о важности грудного вскармливания в рамках World Breastfeeding Week

Специалисты Областного перинатального центра провели серию информационно-познавательных мероприятий в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания (World Breastfeeding Week, проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения ) с 1 по 7 августа.

Грудное вскармливание является наиболее здоровым питанием для ребенка в первые месяцы жизни, поскольку в материнском молоке содержится полный набор необходимых витаминов и элементов, которые способствуют нормальному развитию ребенка. Тема Всемирной недели грудного вскармливания в 2018 году: «Грудное вскармливание — основа жизни».

Будущим мамам специалисты Областного перинатального центра рассказали о важности грудного вскармливания, раскрыли секреты правильного и успешного кормления. В рамках недели прошли мастер-классы с применением манекена, который позволяет демонстрировать технологию прикладывания ребенка к груди, а также круглый стол, участники которого могли получить ответы на актуальные вопросы — не только по грудному вскармливанию, но и по подготовке к родам и первым дням жизни малыша. С будущими мамами общалась старшая акушерка акушерского обсервационного отделения, консультант по грудному вскармливанию Елена Сопова. Также в рамках Всемирной недели грудного вскармливания можно было задать вопрос специалисту центра по телефону.

«Нам очень важно донести до будущих мам всю информацию по вопросам кормления грудью и помочь наладить этот процесс правильно с первых минут появления ребенка. Ведь грудное вскармливание — это очень важный этап в жизни мамы и малыша. Для новорожденного младенца захватывание и сосание материнской груди — это не просто основная физиологическая необходимость, но, в первую очередь, возможность для эмоционально насыщенного общения, сопровождаемого тактильными, слуховыми ощущениями, а также вкусом и запахами. Удовлетворение этой потребности делает и маму, и ребенка счастливыми и спокойными», — отметила старшая акушерка акушерского обсервационного отделения Областного перинатального центра ОДКБ Елена Сопова.