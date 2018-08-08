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Самым юным неизлечимо больным провели эвтаназию в Бельгии
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Самым юным неизлечимо больным провели эвтаназию в Бельгии 

360tv.ru 33 минуты назад
В Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям. Они стали самыми молодыми людьми, подвергшиеся такой практике с момента легализации соответствующего закона в стране. Об этом сообщил The Sun.
Власти Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям в возрасте до 12 лет. Одному из них было девять лет, другому — 11. Погибшие стали самыми молодыми людьми, которым когда-либо разрешали уйти из жизни добровольно посредством смертельной инъекции.
Эвтаназию провели в 2016 и 2017 годах. Однако об этом стало известно недавно из отчета комиссии, которая регулирует эвтаназию в Бельгии (CFCEE).
Согласно отчету, девятилетний ребенок страдал от опухоли головного мозга, у 11-летнего был муковисцидоз (кистозный фиброз).
Бельгия — единственная страна, легализовавшая закон об эвтаназии для детей без ограничений по возрасту. В частности, закон предусматривает эвтаназию для неизлечимо больных детей, «испытывающих невыносимые страдания». Однако ребенок должен доказать осознанность принятого решения, а также иметь согласие родителей.
Голландцы также дают несовершеннолетним право на смерть, но с 12 лет. Кроме того, эвтаназия разрешена в Люксембурге и ряде, американских штатов (Вашингтон, Орегон, Калифорния, Вермонт, Монтана, Колорадо и Гавайи).
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