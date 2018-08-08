Самым юным неизлечимо больным провели эвтаназию в Бельгии

В Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям. Они стали самыми молодыми людьми, подвергшиеся такой практике с момента легализации соответствующего закона в стране. Об этом сообщил The Sun.

Власти Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям в возрасте до 12 лет. Одному из них было девять лет, другому — 11. Погибшие стали самыми молодыми людьми, которым когда-либо разрешали уйти из жизни добровольно посредством смертельной инъекции.

Эвтаназию провели в 2016 и 2017 годах. Однако об этом стало известно недавно из отчета комиссии, которая регулирует эвтаназию в Бельгии (CFCEE).

Согласно отчету, девятилетний ребенок страдал от опухоли головного мозга, у 11-летнего был муковисцидоз (кистозный фиброз).

Бельгия — единственная страна, легализовавшая закон об эвтаназии для детей без ограничений по возрасту. В частности, закон предусматривает эвтаназию для неизлечимо больных детей, «испытывающих невыносимые страдания». Однако ребенок должен доказать осознанность принятого решения, а также иметь согласие родителей.

Голландцы также дают несовершеннолетним право на смерть, но с 12 лет. Кроме того, эвтаназия разрешена в Люксембурге и ряде, американских штатов (Вашингтон, Орегон, Калифорния, Вермонт, Монтана, Колорадо и Гавайи).