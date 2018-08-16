«Крылья Советов» хотят подписать экс-форварда «Зенита» и игрока европейской сборной 

Рамиль Шейдаев уже успел отличиться в товарищеской встрече
В ближайшее время «Крылья Советов» хотят усилиться форвардом сборной Азербайджана и словенским центральным защитником. Об этом написали в твиттере представители волжского клуба.
Первый потенциальный новичок — Рамиль Шейдаев. 22-летний футболист начал свою карьеру в школе питерского «Зенита». Он провел несколько матчей за клуб из северной столицы, много забивал за дубль. После спортсмен выступал за «Рубин», турецкий «Трабзонспор», словацкую «Жилину» и азербайджанский «Карабах». Также на его счету 14 выступлений за национальную команду Азербайджана.
— Шейдаев уже успел забить в контрольной игре между молодежным и основным составами «КС», — сообщили представители «Крыльев Советов».
Второй игрок, который находится под прицелом самарских скаутов, — Мирал Самарджич. Опытный 31-летний центральный защитник хорошо знаком с Россией. Последний сезон он провел в махачкалинском «Анжи» и забил за дагестанский клуб два мяча. Также в его послужном списке клубы из Турции, Китая, Хорватии и Молдавии. С 2013 года Самарджич выступает за национальную сборную Словении, в составе которой провел 15 игр.