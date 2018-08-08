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«Крылья Советов» ищут детей, которые выведут команду на матч с «Локомотивом»
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«Крылья Советов» ищут детей, которые выведут команду на матч с «Локомотивом» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Юные любители футбола проводят спортсменов к центру поля
«Крылья Советов» объявили набор участников для предматчевого шоу на «Самара Арене» в воскресенье, 19 августа. В этот день подопечные Андрея Тихонова примут московский «Локомотив».
— Руководство волжского клуба ищет детей в возрасте от 6 до 12 лет, которые выведут самарскую команду на поле. Для участия в акции родители юных любителей футбола должны быть обладателями сезонных абонементов, — рассказали представители «Крыльев Советов».
Чтобы ребенок попал на предматчевое шоу, необходимо оформить заявку. В ней нужно указать фамилию, имя и возраст своего сына или дочери, а также номер телефона. Список участников церемонии определит лотерея.
Кстати, для маленьких любителей футбола действуют льготы. В начале августа руководство «Крыльев Советов» объявило о том, что отныне на детей, которые не достигли четырехлетнего возраста не нужно покупать билеты на домашние матчи волжского клуба. Правда, в этом случае малышам не будут предоставлять отдельное место в ложе стадиона. Также сопровождающие будут самостоятельно нести ответственность за жизнь и здоровье малолетних детей на «Самара Арене».
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