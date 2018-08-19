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«Крылья Советов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд
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«Крылья Советов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Башкиров, Чочиев, Ланин, Яковлев, Соболев.
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Клёнкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.
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