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«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 16:30
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«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 16:30 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 19 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Его ассистентами на этот матч назначены Владислав Назаров и Александр Богданов. Резервный судья — Алексей Сухой.
После трёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице первенства с 4 очками в активе. Действующий чемпион страны «Локомотив», в свою очередь, находится на 14-й строчке, набрав 2 очка.
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