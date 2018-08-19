«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 16:30

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

После трёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице первенства с 4 очками в активе. Действующий чемпион страны «Локомотив», в свою очередь, находится на 14-й строчке, набрав 2 очка.