Ещё
«Крылья Советов» стала самой посещаемой командой в Премьер-лиге
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылья Советов» стала самой посещаемой командой в Премьер-лиге 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Горожане могут упрочить лидерские позиции «КС» на игре с «Локомотивом»
На три первых игры самарских «Крыльев Советов» пришли чуть больше 93 тысяч любителей футбола. По посещаемости самарские футболисты обогнали даже столичный «Спартак» и питерский «Зенит».
— Средняя посещаемость матчей с участием «КС» составила 31 тысячу фанатов. «Спартак» на втором месте с показателем 28,8 тысячи болельщиков в среднем за игру и около 86,5 тысячи за три матча. Третью и четвертую строчку рейтинга заняли «Зенит» и «Ростов», — сообщили в ПФК «Крылья Советов».
«Крылья» могут упрочить свои лидерские позиции в воскресенье, 19 августа. В 17:30 самарцы сразятся с действующим чемпионом страны московским «Локомотивом» на стадионе «Самара Арена».
В руководстве волжского клуба заявили, что за первый день продаж они реализовали 10 тысяч билетов. Но не все фанаты остались довольны билетной программой. Недавно болельщики пожаловались, что «КС» перестали продавать пропуска на верхние ярусы «Самара Арены».
63.ru: последние новости
«Они хотели подняться в горы»: семья из Самары погибла в ужасном ДТП по пути на Черное море За детьми погибших в Саратовской области самарцев присмотрят представители власти Причина — техническая: трое юношей, которые по пути из Самары на Урал, вернулись домой
Женский форум  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне болеют из-за маленьких квартир26
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене8
Названы обманные уловки супермаркетов46
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение