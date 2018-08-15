«Крылья Советов» стала самой посещаемой командой в Премьер-лиге

Горожане могут упрочить лидерские позиции «КС» на игре с «Локомотивом»

На три первых игры самарских «Крыльев Советов» пришли чуть больше 93 тысяч любителей футбола. По посещаемости самарские футболисты обогнали даже столичный «Спартак» и питерский «Зенит»

— Средняя посещаемость матчей с участием «КС» составила 31 тысячу фанатов. «Спартак» на втором месте с показателем 28,8 тысячи болельщиков в среднем за игру и около 86,5 тысячи за три матча. Третью и четвертую строчку рейтинга заняли «Зенит» и «Ростов», — сообщили в ПФК «Крылья Советов».

«Крылья» могут упрочить свои лидерские позиции в воскресенье, 19 августа. В 17:30 самарцы сразятся с действующим чемпионом страны московским «Локомотивом» на стадионе «Самара Арена».

В руководстве волжского клуба заявили, что за первый день продаж они реализовали 10 тысяч билетов. Но не все фанаты остались довольны билетной программой. Недавно болельщики пожаловались, что «КС» перестали продавать пропуска на верхние ярусы «Самара Арены».