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«Крылья Советов» запустили в продажу дополнительные билеты на матч против «Локомотива»
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«Крылья Советов» запустили в продажу дополнительные билеты на матч против «Локомотива» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
У фанатов появилась дополнительная возможность попасть на игру чемпиона России
Самарские болельщики выкупили 23 тысячи билетов на воскресный матч с «Локомотивом». Из-за этого руководство клуба открыло для продажи еще несколько ярусов на секторах.
— В электронной продаже имеются билеты на четвертый этаж трибун B и D — от 900 до 1000 рублей, а также на пятый ярус секторов А502 и А508 — 500 рублей, — сообщили представители «Крыльев Советов».
Но не все фанаты остались довольны билетной программой. Недавно болельщики пожаловались, что «КС» перестали продавать пропуска на верхние ярусы «Самара Арены».
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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