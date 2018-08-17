«Крылья Советов» запустили в продажу дополнительные билеты на матч против «Локомотива»

У фанатов появилась дополнительная возможность попасть на игру чемпиона России

Самарские болельщики выкупили 23 тысячи билетов на воскресный матч с «Локомотивом». Из-за этого руководство клуба открыло для продажи еще несколько ярусов на секторах.

— В электронной продаже имеются билеты на четвертый этаж трибун B и D — от 900 до 1000 рублей, а также на пятый ярус секторов А502 и А508 — 500 рублей, — сообщили представители «Крыльев Советов».

Но не все фанаты остались довольны билетной программой. Недавно болельщики пожаловались, что «КС» перестали продавать пропуска на верхние ярусы «Самара Арены».