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«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в молодёжном первенстве
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«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в матче 4-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 12-й минуте полузащитник Александр Босов открыл счёт в матче, а в середине первого тайма форвард Егор Голенков удвоил преимущество самарской команды. В конце первой половины игры «Крылья» остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Артём Сапов, но «железнодорожники» так и не смогли распечатать ворота соперника.
«Локомотив» (6 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства, а «Крылья» (3) — 13-е.
В следующем туре «Локомотив» 25 августа примет «Анжи», а «Крылья» в этот же день сыграют в гостях с «Енисеем».
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