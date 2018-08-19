«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в молодёжном первенстве

«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в матче 4-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте полузащитник Александр Босов открыл счёт в матче, а в середине первого тайма форвард Егор Голенков удвоил преимущество самарской команды. В конце первой половины игры «Крылья» остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Артём Сапов, но «железнодорожники» так и не смогли распечатать ворота соперника.

«Локомотив» (6 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства, а «Крылья» (3) — 13-е.

В следующем туре «Локомотив» 25 августа примет «Анжи», а «Крылья» в этот же день сыграют в гостях с «Енисеем».