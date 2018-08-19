Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» 

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов и московского „Локомотива“ на матч четвертого тура чемпионата России, сообщает »Советский спорт".
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Башкиров, Чочиев, Ланин, Яковлев, Соболев.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее "Манчестер Юнайтед" хочет переманить спортивного директора «Локомотива».