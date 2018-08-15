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Стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»
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Стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Встреча волжан с действующими чемпионами России пройдет на «Самара Арене» в это воскресенье, 19 августа, в 17:30. Цены на билеты начинаются от 400 рублей. Продажа осуществляется с 11:00 до 19:00 ежедневно в кассах стадиона «Металлург», а также на официальном сайте «Крыльев Советов». Кроме того, билеты можно будет приобрести на Кирова, 147, Дыбенко, 30, Ульяновской, 18, Ново-Садовой, 160м, на Московском шоссе, 18 и 81а. Для инвалидов и детей предусмотрены скидки. Администрация самарского клуба также напоминает, что юные болельщики младше 14 лет смогут попасть на стадион только в сопровождении взрослых. Предыдущий выездной матч «Крыльев» закончился победой на «Ростовом».
Фото: пресс-служба ПФК «Крыльев Советов»
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