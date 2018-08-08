Идеальная мать & плохая мать. Есть ли золотая середина?

Материнство — это ящик с двойным дном. Сверху красивая картинка с розовым пупсиком, а внутри бывает столько всякого мусора, что диву даёшься. И вот что меня больше всего «вымораживает» в современном родительстве, так это однобокость и закостенелость этого явления, связанные с противоречивыми, а иногда и взаимоисключающими требованиями.

Все знают, какой должна быть мать, но никто не знает, как таким эталоном быть. Современная мама должна быть молодой, но при этом опытной; успевать всё на работе и успевать всё дома; должна работать, но при этом уделять много времени детям; должна быть компетентной в вопросах психологии, педагогики, педиатрии, но слушать врачей; должна быть строгой, но при этом не травмировать детскую психику; должна быть всесторонне развитой, но так, чтобы не в ущерб семье и детям. Ах да, ещё должна быть умной, но так, чтобы про это муж не знал, а то ему обидно будет. Там ещё вагон стандартов про то, какой должна быть мама. И у каждой из нас эти стандарты нет-нет да и вылезут на край сознания и начнут отравлять и без того несладкие материнские будни.

Я в своё время сильно запаривалась на тему правильного материнства, тем более, будучи медиком и педагогом, я не имела права облажаться. Я была твёрдо уверена, что все нормальные матери умеют сразу привести себя в форму после родов, гуляют с детьми по 3 часа в день дважды, кормят их только самолично приготовленными пюре, бесконечно их развивают, а в свободное от всей этой благодати время самосовершенствуются, и всё это с улыбкой. Когда спят такие киборги, я не задумывалась, есть ли у них время сходить в туалет или поесть, тоже меня не особо волновало. Мне нужно было стать такой суперматерью.

Мне не повезло: я была очень выносливой и почти полгода мне удавалось практически безукоризненно выполнять свой план. Всем было хорошо. Ребёнок развивался как по часам: ещё бы — мама-медик ежедневно устраивала ему профессиональный массаж, гуляла с ним, развивала его всякими карточками. Муж был счастлив: жена-бульдозер выполняет увеличенную нагрузку, а ему остаётся только любоваться сытым и счастливым наследником. Бабушкам было не придраться ко мне, хотя они честно пытались. Всем было классно, а потом в какой-то момент я едва не упала в обморок вместе с ребёнком на лестнице.

Я давно замечала, что моё сердце колотится где-то в горле, позже ЭКГ показало аритмию, я похудела на 6 кг и считала это достижением, а не трагедией. В общем, когда в глазах потемнело, а я сползла по ступенькам вниз, впившись железной хваткой в ребёнка, в мою пропитанную правильностями голову впервые в жизни закралось подозрение о том, что что-то тут не так. Вот я, молодая мать, всё делаю правильно, ребёнок развит почти по книжкам, муж счастлив, дом блестит, а у меня почему-то круги под глазами, анемия, предобморочное состояние и ни фига нет радости от своего материнства!

И вот тут меня накрыло: а зачем я вообще всё это затевала?! Зачем мне нужен ребёнок? Чтобы сверкать своими достижениями на ниве родительства? Или для простой человеческой радости?! Ну ок, вот они — мои достижения, придраться не к чему. Так почему же я несчастлива? А всё просто: не этого я хотела. Я хотела простых вещей: вкусной еды вечером, а не курогрудь с гречкой, хотела спать до обеда, потому что ребёныш мой — любитель погулять ночью, хотела вместо этих дурацких и таких полезных прогулок завалиться вместе со своим сыном на диван и смотреть сериалы, щекотать пухлые пятки и читать вместе с ним «Мумий Тролля». А ещё вообще крамольную вещь хотела — уйти куда-нибудь на пару часов от своей семьи, потому что достали уже. Но вместо этого я каждый божий день выполняла инструкцию под названием «Хорошая мать должна!..», и пунктов там было миллион.

Я осознала, что быть идеальной матерью, в общем-то, можно, но недолго. У меня получилось 5 месяцев, у многих и того меньше. И если не начать иногда позволять себе быть плохой мамой, то рано или поздно скатишься кубарем по лестнице без сознания или, того хуже, возненавидишь и детей, и мужа.

Тот опыт дал мне понять, что невозможно в материнстве успеть всё и при этом быть счастливой. Тут постоянно приходится выбирать. Забить сегодня на уборку, отварить всем пельмени, а самой завалиться на диван с киношкой и вкусным вином. Или забить на раннее развитие, потому что уже замучилась ради этих кружков вставать раным-рано, а вместо этого разрешить ребёнку играть со своими кастрюлями и крупой. Или, того хуже, отдать своих кровиночек изумлённому отцу, который ни помыть, ни подтереть не умеет, и утопать в закат на пару дней, к подружке или в бар. А они там обкаканные и голодные как-нибудь поиздеваются над отцом.

Для меня стало однозначным, чем я готова поступиться ради своего небольшого счастья. Я готова быть плохой в глазах других людей: иметь бардак дома, детей с двойками, пельмени на ужин, но при этом ощущать внутреннее удовольствие от контакта со своими детьми, от собственной жизни. Вообще иметь эту самую свою жизнь! Я поняла, что я могу быть любой матерью, этим дурацким идеалом с накрахмаленной жизнью или раздолбайкой, вопрос только в том, когда и по каким мотивам я совершаю тот или иной выбор. Мы вольны быть любыми матерями. Мы можем вычистить нашу жизнь до блеска и кайфануть от собственного превосходства, а когда ресурсы на исходе и трудно дышать, то можно бросить всё и ходить по дому в халате и с грязной головой. Главное, чтобы всё это удовлетворяло наши потребности и помогало дышать в своём материнстве.