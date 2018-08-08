С начала года в Подмосковье более 80 детей выпали из окон

Более 80 детей выпали из окон в Московской области с начала 2018 года, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова . При этом 15 детей погибли.

По сравнению с прошлым годом, количество детей, выпавших из окна увеличилось. Пик падений приходится на тёплый сезон. К началу августа статистика такова: выпали 82 ребёнка, 67 получили травмы, 15 погибли. За 2017 года из окна выпали 53 ребенка, из них погибли 10.

Чаще всего окна не закрывают взрослые, напрасно полагаясь на надежность москитной сетки. Или те, кто не может представить, что маленький ребенок может сам открыть окно.

По статистике, чаще всего из окон выпадают дети от 0 до 4 лет.