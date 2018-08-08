Ещё
С начала года в Подмосковье более 80 детей выпали из окон
Далее:
Читайте также:
Ещё

С начала года в Подмосковье более 80 детей выпали из окон 

Вести Подмосковья 1 час назад
Более 80 детей выпали из окон в Московской области с начала 2018 года, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. При этом 15 детей погибли.
По сравнению с прошлым годом, количество детей, выпавших из окна увеличилось. Пик падений приходится на тёплый сезон. К началу августа статистика такова: выпали 82 ребёнка, 67 получили травмы, 15 погибли. За 2017 года из окна выпали 53 ребенка, из них погибли 10.
Чаще всего окна не закрывают взрослые, напрасно полагаясь на надежность москитной сетки. Или те, кто не может представить, что маленький ребенок может сам открыть окно.
По статистике, чаще всего из окон выпадают дети от 0 до 4 лет.
Вести Подмосковья: последние новости
Во время купания в карьере в Дзержинском утонул семилетний мальчик Певица Бьянка вышла замуж в Одинцовском районе Подмосковья С начала года в Подмосковье прошло более 200 ярмарок вакансий
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Асмус поделилась пикантным фактом о себе21
71-летняя Ротару поразила своей внешностью60
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба39
Садальский откровенно рассказал о разводе Долиной4
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
04:55
Некрасивые супруги знаменитых мужчин
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение