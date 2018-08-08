До какого возраста детям выплачивают пенсию по потере кормильца?

«Право на получение пенсии по потере кормильца имеют несовершеннолетние дети, не достигшие возраста 18 лет. А также нетрудоспособные члены семьи умершего до достижения ими возраста 23 лет при условии, если они учатся в высших или средних специальных учебных заведениях. Пенсию выплачивают после потери одного родителя или детям одиноких матерей, — отвечает зам. управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю Раиса Тарских. — Пенсия по случаю потери кормильца может быть двух видов: социальная или страховая. Первый вариант назначают, если умерший кормилец работал и работодатель отчислял за него взносы в Пенсионный фонд. Если же у умершего не было стажа (то есть он официально не работал), то его детям выплачивают социальную пенсию по случаю потери кормильца.

С начала 2018 года в России появился новый вид социальной пенсии, которую назначают детям, оба родителя которых неизвестны. Её выплачивают до 18 лет. Если ребёнок получает образование по очной форме обучения, выплату могут продлить до окончания учёбы, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет».