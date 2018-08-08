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69-летний Ричард Гир скоро вновь станет отцом
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69-летний Ричард Гир скоро вновь станет отцом 

Fraufluger.ru 41 минуту назад
Фото: Fraufluger.ru
В апреле этого года 69-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва поженились. И вот спустя несколько месяцев, СМИ обсуждают ожидаемое прибавление в семье известного актера.69-летний Ричард Гир скоро вновь станет отцомИспанское издание ABC распространило информацию о том, что Ричард Гир, скоро вновь станет отцом. Его супруга, Алехандра Сильва беременна, и надо отметить, что это будет их первый совместный ребенок. У каждого из пары, уже есть дети. Так, у Ричарда Гира от первого брака есть 18-летний сын, а у Алехандры растет Альбертино, которому 5 лет. Как показывает практика, разница в 33 года, совершенно не помеха в некоторых случаях. Эта пара счастлива, планирует будущее, и совершенно откровенно заявляет об этом. Не так давно, в интервью одному из изданий, Ричард Гир заявил: «Я самый счастливый мужчина во вселенной, как я могу не быть таковым?!» И судя по всему, он действительно один из самых счастливых людей на Земле!
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