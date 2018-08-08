Западные СМИ утверждают, что 68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз 

Супруги никаких официальных комментариев не давали.
Западные СМИ уже поздравляют знаменитого актера с пополнением в семье. По их догадкам, возлюбленная Ричарда Гира, 35-летняя журналистка Алехандра Сильва беременна. Супруги не опровергали эту информацию, но и не подтверждали. Поклонники ждут, когда известный актер сам расскажет о радостном событии.
Звездная пара не любит разглашать подробности своей личной жизни. Ричард Гир и Алехандра Сильва даже поженились тайно в апреле этого года. 68-летнего актера ничуть не смущает разница в возрасте с молодой супругой. Перед тем, как расписаться, влюбленные три года встречались. И уже после устроили пышный праздник для близких друзей в Нью-Йорке.
Отметим, что первый раз актер женился, когда ему было 42 года. Супругой стала известная модель Синди Кроуфорд. Детей в браке не было. Первенца Ричарду Гиру подарила вторая супруга Кэри Лоуэлл. Мальчика назвали Гомер. Тогда звезде фильма «Красотка» было 50 лет. Сейчас Ричарду Гиру 68 лет, и он готовится стать отцом во второй раз.
Фото: www.splashnews.com