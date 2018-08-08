«Крылья Советов» приглашают детей принять участие в открытии матча на «Самара Арене»

В этом сезоне в предматчевых шоу на «Самара Арене» вновь принимают участие дети обладателей клубных абонементов на домашние матчи «Крыльев Советов». Каждый раз кто-то из ребят выходит на поле вместе с футболистами команды.

Если ребенку от 6 до 12 лет и он хочет стать непосредственным участником футбольного праздника на матче «Крылья Советов» — «Локомотив» 19 августа, необходимо отправить заявку на адрес v.zimnukov@ks-samara.com до 14:00 17 августа.

В заявке должны быть указаны фамилия, имя и возраст ребенка, номер телефона для связи и номер абонемента. Участников каждой предматчевой церемонии определит лотерея.

Все присланные заявки будут действительны и в дальнейшем. Перед каждой последующей домашней игрой «Крыльев» будут приниматься новые заявки от обладателей сезонных абонементов и проводиться розыгрыши лотереи.