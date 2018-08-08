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Ученые: детей нельзя заставлять есть
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Ученые: детей нельзя заставлять есть 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
К такому выводу пришли педиатры из Мичиганского университета. Они настоятельно просят родителей позволить малышам самим регулировать свой аппетит.
Ученые обследовали 250 детей возрастом от 2 до 3 лет, выяснили их пищевые привычки и то, какой "кормительной" стратегии придерживаются их родители. Выяснилось, что дети, которых пичкают, едят ничуть не лучше других. Насильное кормление имеет даже обратный эффект: малыши начинают питаться еще более скудно и разборчиво. Педиатры напоминают, что у маленьких детей здоровые инстинкты, они способны следовать своему природному чувству голода. А вот негативная ассоциация с блюдами, которые их заставляют есть, сохраняется надолго.
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