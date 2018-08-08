Как зачать девочку

Метод овуляции

Это звучит забавно, но одним из секретов зачатия девочки является… редкий секс! Как утверждают ученые, если сперма не обновляется примерно месяц, образуются антитела к Y-хромосомам, а это, как известно, будущие мальчики. Таким образом, шансы на достижение яйцеклетки первыми увеличиваются у X-хромосом, то есть будущих барышень. Слабо попробовать?

Но если серьезно, науке действительно известны несколько вполне приемлемых методов создания наиболее благоприятных условий для встречи женских хромосом. Один из таких — вычисление идеального дня по овуляции. Напомним, яйцеклетка всегда содержит X-хромосому, а сперматозоиды могут быть как X, так и Y. Когда наиболее целеустремленный головастик встречается с яйцеклеткой, получается набор хромосом либо XX, это будущая девочка, либо XY — мальчик. Ученые вычислили, что сперматозоиды-мальчики более подвижны, но менее живучи, в отличие от крепких, но медлительных девчонок. Исходя из этого, эксперты вычислили следующее: шансы зачать дочку повышаются, если «делать ребенка» за пару, а то и трое суток до овуляции, но не позже. В этот период среда во влагалище более кислая и некомфортная для хромосом-мальчиков. «Игреки» погибнут, а «иксы» доживут до заветного дня овуляции и оплодотворят яйцеклетку вовремя.

На всякий случай напомним, что овуляция происходит примерно на 14-16 день с начала менструального цикла. Вычислить ее дату можно с помощью ведения специального календаря, отслеживания базальной температуры или теста на овуляцию.

По китайскому календарю

Самым древним методом планирования пола ребенка можно считать китайский календарь. Мудрецы Поднебесной были уверены, что зачатию мальчика или девочки соответствуют определенные дни, и они разные в любом возрасте. Говорят, что процент совпадений по таблице, которую они составили еще два тысячелетия назад, действительно внушителен. Попробуйте проверить, если у вас уже есть один ребенок, и станет ясно, подействует ли метод на втором?

По крайней мере, с помощью этой таблицы можно «правильно» спланировать месяц зачатия, а день — по любому другому методу, чтобы наверняка.

По крови

К слову, возраст потенциальных родителей, по мнению ученых, действительно частично влияет на то, родится у пары сын или дочь. Организм каждого жителя нашей планеты перестраивается через равные периоды, у женщины — раз в 3 года, у мужчины — один раз в 4. По возрасту будущих мамы или папы можно определить, кто обновился последним. Такого пола и будет малыш. Это не научный, но довольно популярный метод среди современных пар.

Схема проста: делим возраст потенциальной мамы на 3, а отца — на 4. У кого результат выше, тот и «передаст» свой пол малышу. Пример: на момент планирования ребенка маме 26 лет, а папе — 27. Делим женский возраст на 3 и получаем 8 с хвостиком, делим мужской возраст на 4 и получаем 6. Получается, что кровь матери «новее», и, если верить этому методу, у пары получится девочка.

По японскому календарю

Дошел до наших дней и древний календарь, составленный предсказателями страны Восходящего солнца. Он сложнее и, по мнению многих пар, точнее. Таблицы японского календаря, их две, основываются на месяцах появления на свет обоих родителей. Необходимо найти «лунное число» семьи, которое и определит пол зачатого у будущих родителей малыша. В первой таблице на пересечении месяцев рождения партнеров находим цифру. К примеру, если потенциальная мама родилась в мае, а папа — в марте, «лунное число» этой пары — 9.

Теперь это число находим вверху второй таблицы и смотрим ниже. Это — месяцы предполагаемого зачатия, а в столбиках посередине — вероятность забеременеть мальчиком или девочкой. Чем больше «X» в голубом или розовом столбике, тем больше шансов стать родителями сына или дочки. Так мы видим, что паре с лунным числом «9» лучше всего «делать» девочку в мае, а мальчика — в декабре. Запутанно, но довольно просто, не так ли?

По лунному календарю

Самые мистические способы планирования девочки — довериться Луне. Полнолуние считается идеальной ночью для зачатия дочери. А если оно приходится еще и на особенные периоды, когда Луна в «женских знаках» — Девы, Рака, Тельца, Рыбы, Козерога и Скорпиона, то у мальчиков, как уверяют астрологи, буквально не остается шансов.

Знаки для зачатия сыновей — это овен, близнецы, лев, весы, стрелец и водолей. Соответствующие календари составляются на каждый год. Возьмем, например, сентябрь 2018-го: Луна гласит, что подходящими днями для зачатия девочки станут 1,5,6,10, 13, 14, 20, 23, 24, 27, 28 и 29 числа, а для мальчика — со 2 по 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26 и 30. Отказаться от производства детей астрологи рекомендуют 9, 17 и 18 сентября. И такое «расписание» можно найти на каждый месяц!

Славянская методика также предлагает потенциальным родителям вычислять идеальный день для своей маленькой принцессы. Теория гласит, что планировать девочку стоит исключительно по четным датам, будучи в четном возрасте. Или подсчитать: к годам женщины прибавить номер месяца, если получилось четное число — будет девочка, нечетное — мальчик. Кроме того, славянская теория также утверждает, что «делать дочку» нужно днем, а инициатива должна исходить, вопреки теории подвижных и неподвижных хромосом, от партнерши.

Позы «для дочки»

Итак, идеальный месяц и даже конкретный день для зачатия девочки выбраны, и пунктуальные родители могут приступить… нет, еще не к самому главному, а к выбору верной позы. Здесь — ничего пророческого, задача одна: минимизировать шансы добраться до яйцеклетки сперматозоидов-мальчиков, освободив дистанцию для девочек. Напомним, «игреки» — более подвижные и быстрые, а «иксы» — медлительные. Отсюда вывод: глубокого проникновения и «прямого попадания» быть не должно. Необходимо сделать все, чтобы путь оказался для сперматозоидов долгим, извилистым и, так сказать, тернистым. И вот одобренные специалистами позы для зачатия дочери:

«Миссионерская», но без глубокого проникновения;

«Ложки» (лежа на боку);

«Лотос» (он сидит, она сверху, обхватывает партнера ногами).

И еще несколько нюансов: обезоружить Y-сперматозоиды можно, лишив себя удовольствия во время полового акта. Как бы это сурово ни звучало, но ни прилюдии, ни оргазму в производстве дочерей не место. А секса потенциальной маме лучше полежать некоторое время на спине, прижав колени к груди.

Диета для зачатия девочки

Да, есть даже такое! Считается, что мечтающей о маленькой помощнице маме в период планирования беременности лучше отдавать предпочтение молочным и кисломолочным продуктам, овощам и рыбе, легким десертам и кашам. Создатели диеты уверяют, что необходимо восполнить нехватку самых «женских» минералов — магния и кальция, чтобы, так сказать, пригласить в свой здоровый организм будущую дочку. Исходя из тех же соображений, отказаться на время стоит от мяса, щавеля, шпината, соленого и консервированного.

Получается, «да» следует сказать:

Творогу, кефиру, сыру, йогуртам;

Яйцам;

Рыбе и морепродуктам;

Качественным выпечке без дрожжей;

Оладьям и блинам;

Гречке, овсянке и рису;

Меду и джемам.

Орехам;

Фруктам и ягодам;

Овощам.

А строгое «нет» говорим следующим продуктам:

Колбасе, ветчине, жареному мясу;

Консервам;

Соленой вяленой рыбе;

Жареной картошке, консервированным овощам;

Мороженому;

Соленым орешкам и чипсам;

Газированным напиткам;

Сливочному маслу и маргарину;

выпечке на дрожжах.

Конечно, если посмотреть на «диету для зачатия девочки» со стороны, мы увидим классический набор продуктов вегетарианца. Впрочем, все они в любом случае пойдут на пользу будущей маме вне зависимости от пола ее малыша.

По-старинке

Раз уж на то пошло, почему бы не прибегнуть и к старинным способам «сделать девочку»? Только не ко всем — некоторые уж очень сомнительны. Например, метод, который заставлял средневековых особ истощать свой организм диетами, изнурительными упражнениями и отсутствием сна. Считалось, что девочкой легко забеременеть после перенесенной болезни или в состоянии ослабленного здоровья. Врачи, конечно же, ставят такой способ под сомнение, ведь известно, что в истощенном состоянии женское тело имеет в принципе мало шансов на оплодотворение и благополучную беременность.

Еще одна старинная легенда: якобы пол потенциального малыша определяется еще в женской яйцеклетке, поэтому родителям, мечтающим о девочке, нужно «целиться» почему-то именно в левый яичник. Для этого женщины лежали на левом боку сначала во время полового акта, а потом еще в течение трех-четырех часов после него. На что только не пойдешь ради мечты!

Поверья существуют веками, но и современная медицина на месте не стоит. В наше время существует метод запланировать пол ребенка, работающий на 100 процентов, — это специальная генетическая диагностика перед имплантацией оплодотворенной яйцеклетки. Используется она только при ЭКО по медицинским показаниям (такая процедура проводится, когда есть риск передачи от родителей серьезного заболевания, передающегося по женской или мужской линии). Искусственно оплодотворенную яйцеклетку выращивают в лаборатории, проверяя на патологии и жизнеспособность. Пол эмбриона эксперты могут определить за считанные дни.

Еще одна процедура заключается в сортировке сперматозоидов — X-хромосомы отделяются от Y и искусственно вводятся в яйцеклетку матери. Опять-таки делается это только по медицинским показаниям. Введение подобных услуг в обычную медицинскую практику специалисты считают неэтичным.

Сложно сказать, стоит ли действительно серьезно относиться ко всем японским, китайским, лунным и даже древним методам, ведь ни один из них не обещает 100-процентный результат. Да и ребенка вы будете любить не за то, что он мальчик или девочка, а за то, что он именно ваш. Поэтому, возможно, порой стоит просто довериться судьбе и позволить ей преподнести вам самый лучший «подарок».