Дети не плавают

Не знаю, на кого как, а на меня самое тяжкое впечатление произвели последние трагедии с детьми, утонувшими буквально на глазах (и по вине) взрослых. Про мальчика из Татарстана вообще молчу: в страшном сне не представить, что твой любимый внук у тебя на глазах уходит под воду на улице, по которой потоком несется вода после дождя — и это «всего лишь» из-за открытой ливневки, не видной под потоками из-за того, что именно в таком виде она была спроектирована и построена в 60-е годы. Но вот случаи в сочинской Пластунке, в астраханском селе Калинино на мелкой речке Бузан, в Финском заливе, более ранний в Анапе — целиком на совести взрослых. И не только потому, что за детьми не уследили. Напомню: в Пластунке взрослые потащили за собой детей через речку к остановке автобуса, но не справились с усилившимся из-за дождей течением. Подросток 15 и малышка 4 лет погибли, взрослые выбрались. Девятерых детей-астраханцев повез на другой берег реки их знакомый, причем не первый раз: там пляж для купания лучше. По пути лодка перевернулась. Шестеро выплыли, трое — нет. Им было 8, 10 и 14 лет. Семилетний мальчик в Анапе утонул на берегу. Взрослые ушли купаться, а мальчика, оставленного на песочке на берегу (!), накрыло волной от прошедшего катера. И, наконец, на Канонерском острове в Финском заливе утонул шестиклассник 13 лет. Пишут, что по недосмотру взрослых, «отдыхавших» неподалеку. И все это данные только нескольких последних дней!

Во всем мире тонет за год порядка 400 тысяч человек — по 40-45 в час. 7% из них — дети.

А что творится с гибелью детей в водоемах, если брать статистику за целый год? Во всем мире тонет за год порядка 400 тысяч человек — по 40-45 в час. 7% из них — дети. В России в год на воде гибнет порядка 4 тысяч человек. Детей из них — 15%! То есть соотношение вдвое хуже, чем в целом по миру! А все потому, что наши дети фатально не умеют плавать.

Никто не учит никогда?

Согласна, четырехлетней девочке спастись в таких обстоятельствах, в которых она попала в реку в Сочи, было бы нереально. Как и малышу, отбежавшему от бабушки на пару шагов и попавшему в ливневку. Но ведь все остальные могли бы спастись, если бы хотя бы умели держаться на воде! В 7-8, 10, в 13-14 лет уже вроде бы стыдно не уметь плавать! Почему родители, сообразившие оставить семилетнего сына на песчаном берегу в Анапе, не озаботились обучить его плавать хотя бы за 2-3 года до этого? Почему 13-летний парень на Канонерском острове не сумел продержаться на воде хотя бы несколько минут, чтобы успеть крикнуть родным или друзьям и попросить о помощи? Почему утонули дети 8, 10, 14 лет? О нет, не только потому, что за ними не досмотрели в тот роковой миг, когда их настигла смерть. Упущения начались гораздо раньше, когда родители не озаботились научить своих чад плавать. К сожалению, такие дети — отнюдь не исключение. Наоборот, белыми воронами считаются уже те, кто владеет хоть какими-то навыками плавания или хотя бы безопасного поведения на воде. Мне на глаза попались данные по нескольким регионам России, где проводились соответствующие исследования. Они-то и выяснили, что не умеет плавать примерно 40% взрослых жителей этих регионов и — внимание! — 90% детей! Получается, у нас растет тотально неплавающее поколение! Впрочем, не только у нас…

Вы что, дельфинов растите?

Честно говоря, когда я обучала свою малышню плаванию, особо о статистике не задумывалась. Просто для меня и всех членов нашего обширного семейства казалось совершенно естественным, что ребенок, едущий на море, должен уметь плавать с самого минимального возраста. Фактически к двум годам каждый ребенок у нас уже мог держаться на воде минут 15, не прибегая ни к каким плавательным средствам и помощи взрослых — если не считать нашего одобрительного фырканья где-то на периферии его зрения. И как же это было весело! Особенно когда я заплывала метров за 20 от берега и давала команду всей нашей разновозрастной детворе: «Ко мне!». Собачья команда в этой ситуации срабатывала с детьми не хуже, чем с породистыми щенками. Они все вшестером, включая гостей (а иногда и вдесятером — если присоединялись более «дальние» братья и сестры), прыгали с какого-нибудь подходящего возвышения на берегу и плыли ко мне, смешно пытаясь обогнать друг друга. И нередко бывало, что трехлетки обгоняли 12-летних подростков — к немалому огорчению последних. Доплыв, они дружно поворачивали назад или же принимались гоняться за прихваченным мною мячом, создавая в воде на довольно приличной глубине веселую сутолоку.

Если еще лет 10-15 назад на море можно было то и дело наткнуться на мам и пап, которые пытались научить своих детей держаться на воде самостоятельно (пусть с переменным успехом), то в нынешнем году я заметила… всего одну такую продвинутую парочку.

В такие моменты, по-моему, за нами с завистью следил весь пляж, а я раздувалась от гордости. Ну как же, ведь именно моими и мужа усилиями дети нашего обширного «клана» так ярко и радостно бесились в воде, совсем не боясь ни глубины, ни волн, ни подозрительных участков водорослей, от которых шарахались прочие младенцы — в том числе вполне великовозрастные. Однако недавно меня будто ушатом ледяной воды окатили. Оказывается, некоторая — если не бОльшая часть наших соседей по пляжу — следила за нами не с завистью, а с возмущением. — Вы что, дельфинов из них готовите? — с нескрываемым осуждением спросил меня недавно один из таких возмущенных созерцателей. — И куда только спасатели смотрят? Разве можно столько детей к буйку волочь! Мои попытки объяснить, что дети плавают с самого раннего возраста, что все умеют отдыхать на спинке и воды совсем не боятся, успеха не возымели. — Вы не понимаете, — твердил он. — Вода опасна. Вы не имеете права брать с собой детей на глубину!.. После такой отповеди я стала внимательнее присматриваться к пляжному социуму и заметила поразившую меня особенность. Если еще лет 10-15 назад на море можно было то и дело наткнуться на мам и пап, которые пытались научить своих детей держаться на воде самостоятельно (пусть с переменным успехом), то в нынешнем году я заметила… всего одну такую продвинутую парочку. И это на курорте, изначально позиционирующем себя как детский! На пляже, где яблоку негде упасть! Остальные родители всячески оберегали своих деток от водяных опасностей, напяливая на них надувные нарукавники, круги разной степени тяжести или просто запихивая их на надувные матрасы. Последнее, по-моему, вообще должно быть уголовно наказуемо в силу своей крайней опасности, но это так, детали. В итоге на всем довольно обширном пляже, кроме наших детей, на глубине плавали всего… два ребенка. Причем это были явные спортсмены, судя по их тренировкам на дистанциях от буйка до буйка на протяжении получаса и более без перерыва. Остальные массово топтались там, где глубина доходила не более чем до пояса взрослого человека. При этом, судя по всему, это происходит не только с детьми из нашей страны. Я попросила проверить мое наблюдение своих друзей и родных, которые отдыхали в этом году в самых разных местах Европы и Азии. И оказалось, что на пляжах Испании, Адриатики, Болгарии, Турции, Египта, Греции, Крыма, Анапы царит примерно та же картина. И не только среди туристов из России. Большинство встреченных нами иноязычных жителей мира ведут себя точно так же, как россияне: берегут детей от воды по максимуму, хотя отдыхать стремятся рядом именно с ней.

Школа: без вариантов

Правда, личные впечатления в таком вопросе все-таки вторичны. Ведь есть страны, где обучение детей плаванию включено в школьную программу и давно стало обязательным школьным предметом. Это Австралия, Австрия, Германия, США, Вьетнам, Швеция, Япония, Польша, Чехия и Словакия, Болгария, Норвегия, Эстония… Однако личные наблюдения показывают, что и здесь не все в порядке. Во всяком случае в Болгарии, где мы отдыхаем уже не первый год, местные дети не плавают практически поголовно. А чуть только чадо попытается забраться куда поглубже, тут же следует окрик папы или мамы, и ребенок понуро возвращается к берегу, на мелководье. Впрочем, есть в мире и места предположительного благополучия. Так, при взгляде на школьные плавательные программы некоторых других стран зависть берет даже меня, хотя наши дети и плавают все поголовно.

Плавание вроде бы включено в программу физкультуры, в базовый ее вариант. Но фактически уроки плавания проводятся в редких регионах. Причина в том, что своих бассейнов при школах практически нет.

Например, в Норвегии половина физкультурных часов в школе отдана плаванию. В Швеции плавание обязательно раз в две недели все школьные годы, экзамен по плаванию сдается ежегодно. В США плавание обязательно для всех начальных школ: 36 часов в год, два раза в неделю. Учат кроллю на спине и на груди. В конце курса — кросс на 50 метров. Правда, обучение плаванию — платное. Во Франции все дети в начальной школе проходят обучающий плаванию курс. Во Вьетнаме учат плаванию с пятого класса. В Чехии и Словакии — с первого, к третьему классу все должны сдать норматив на 25 метров спортивным способом, к концу обучения сдают дистанцию уже на 50 м двумя спортивными способами (брасс в том числе). Программа рассчитана на 250 часов! Состав групп для обучения плаванию в этих странах — от 10 до 15 человек, не более. Статистика гласит, что в странах с обязательным плаванием в школе число несчастных случаев на воде значительно ниже, чем там, где этого нет.

А как у нас?

Плавание вроде бы включено в программу физкультуры, в базовый ее вариант. Но фактически уроки плавания проводятся в редких регионах. Причина в том, что своих бассейнов при школах практически нет. Ходить же в коммерческие бассейны можно лишь на платной основе. Лишь некоторые классы и школы могут себе это позволить, так как из бюджета за такие уроки платят немногие муниципалитеты и регионы. Да и в этом случае обучение плаванию нередко выливается в профанацию. Судорожные усилия по обучению плаванию в школах предпринимаются лишь тогда, когда на всю страну прогремит очередная трагедия с детьми на воде. Так произошло и в нашем конкретном случае. У одной из наших девочек в начальной школе в Петербурге были уроки по плаванию в течение трех лет. Для этого физкультуру в один из дней сдваивали и отменяли еще один урок, уложиться получалось примерно в 2,5 часа. Для нашей семьи это была каторга. Приходилось привозить малолетку в бассейн к 8:30 утра, сопровождать в раздевалку, ждать окончания урока, сушить ей волосы… Тех детей (девочек), родители которых не имели такой возможности, преследовали постоянные простуды: волосы они до конца не просушивали и их прохватывал первый же «легкий» северный ветерок. Но ладно, мы готовы были и потерпеть, если бы из этих уроков был какой-нибудь толк. Так ведь нет! Уроки по плаванию вела чья-то бабушка. Изредка подключался тренер бассейна. К концу первого года часть «неплавающих» детей им удалось научить еле-еле держаться на воде. На остальных, кто уже умел плавать, сил и времени у них не оставалось. Ведь в бассейн возили весь класс чохом — 39 человек! Что можно сделать с такой группой в бассейне? Даже гениальный тренер не справится… Неудивительно, что большинство детей практически ничему не учили. Кто хотел — плавал сам, кто не желал — торчал у стенки (и тоже заболевал). Кроме частого насморка, никаких иных последствий эти уроки не возымели. Сейчас в ту же школу пошла наша младшая. Ее уже такими странными уроками плавания не отягощают. Программу по плаванию, похоже, предпочли тихо замять. Странно, что в таких условиях у нас вообще кто-то плавает! Что же удивляться, что дети, внезапно оказавшись в воде даже не в сильно экстремальных условиях, впадают в панику и оказываются не в состоянии продержаться до получения помощи, даже если она следует через считанные минуты! Тем не менее большинство родителей это, похоже, устраивает. А вас?..