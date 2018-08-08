Поклонники Тимати поражены экстремальным отдыхом рэпера с 4-летней дочкой

Многие удивлены, что девочка ничего не боится.

Известный рэпер и предприниматель Тимати старается большую часть своего свободного времени проводить с дочкой Алисой. Вот и сейчас, решив отправиться в отпуск к морю, он взял ребенка с собой. Однако, отдых с папой для Алисы вряд ли можно назвать простым. Зато он точно интересен 4-летнему ребенку. Вместе с Тимати Алиса успевает не только играть, рисовать и купаться. Папа катает дочь на гидроцикле, проводит с ней химические опыты, летает на флайборде на приличной высоте и даже учит ребенка балансировать всего лишь на ладони отца. Фотографиями отдыха в соцсетях поделилась мама Тимати Симона Юнусова.

Королевский отдых!😜

Публикация от simona280 (@simona280)

8 Авг 2018 в 12:14 PDT «Королевский отдых не для слабонервных. Алиса герой просто», «Вот смелый ребенок!», «Алиса какая смелая, аж дух захватывает», «Какая отважная малышка! Приятно, что ребенок разделяет интересы родителей — это супер круто!», «Ого! На третей фотке с конца такая мощь, аж дыхание захватило. Алиса не испугалась?» — поразились поклонники в соцсетях.

Заметим, что Тимати не впервые увлекает дочку чем-то экстремальным. Ранее он уже заявлял, что готовит ребенка к прыжку с парашютом в аэротрубе, и учил ее кататься на доске для серфинга.

А в этой поездке Тимати также провел с дочкой химический опыт.

Если что, у меня по химии был кол 🤣🙈💥

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

7 Авг 2018 в 8:48 PDT Напомним, что с мамой Алисы Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Сегодня дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года, а значит, скоро девочке исполнится четыре года.

В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист.

Фото: Instagram / @timatiofficial

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