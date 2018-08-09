Ещё
В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих
Авторадио
1 час назад
Женский форум
Фото:
Детстрана.ру
Порядок предоставления таких услуг уже проработан и предложен органам соцзащиты, — рассказала «
Российской газете
» детский омбудсмен
Анна Кузнецова
.
Читать ещё •••
Авторадио: последние новости
Льготный проезд в электричках вступил в силу для пенсионеров Москвы
Следователи возбудили уголовное дело после падения пациента с каталки
Рекомендации для вычисления школьников-агрессоров направили в регионы
Женский форум
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин
5
155-килограммовая модель показала свои тренировки
3
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело
20
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой
4
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа
5
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещенные в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье
01:58
Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену
Любовь
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение