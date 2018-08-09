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В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих
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В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих 

Авторадио 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Порядок предоставления таких услуг уже проработан и предложен органам соцзащиты, — рассказала «Российской газете» детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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