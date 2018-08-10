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7-летний мальчик утонул без присмотра матери в Пятигорске
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7-летний мальчик утонул без присмотра матери в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодую мать заподозрили в причинении смерти по неосторожности своему ребёнку, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Несчастный случай произошёл вечером 10 июля на Новопятигорском озере. Мать с 7-летним сыном и другими родственниками отдыхала на пляже. Пока за ребёнком не присматривали старшие, он полез купаться в запретной зоне с крутым и скользким склоном. Мальчик не умел плавать и утонул.
Свидетели помогли сотрудникам следствия выяснить, как это случилось. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
Ранее на Ставрополье обнаружили труп мальчика в оросительном канале. Ребёнок купался в неположенном месте, пока родители были заняты работой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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