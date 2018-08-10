7-летний мальчик утонул без присмотра матери в Пятигорске

Молодую мать заподозрили в причинении смерти по неосторожности своему ребёнку, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Несчастный случай произошёл вечером 10 июля на Новопятигорском озере. Мать с 7-летним сыном и другими родственниками отдыхала на пляже. Пока за ребёнком не присматривали старшие, он полез купаться в запретной зоне с крутым и скользким склоном. Мальчик не умел плавать и утонул.

Свидетели помогли сотрудникам следствия выяснить, как это случилось. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Ранее на Ставрополье обнаружили труп мальчика в оросительном канале. Ребёнок купался в неположенном месте, пока родители были заняты работой.