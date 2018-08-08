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Труп ребёнка нашли в канале на Ставрополье
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Труп ребёнка нашли в канале на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Труп мальчика нашли в канале на одном из овощеводческих хозяйств Арзгирского района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Тело обнаружили днём 6 августа. Экспертиза показала, что ребёнок захлебнулся и утонул. Следователи начали проверку и выяснили, что 8-летний мальчик купался в оросительном канале без присмотра родителей, пока его отец был на работе в этом же хозяйстве. Сотрудники правоохранительных органов проведут судебные исследования и примут процессуальное решение.
Ранее на Ставрополье обнаружили труп новорождённого ребёнка в выгребной яме. В отношении матери возбудили уголовное дело об убийстве.
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