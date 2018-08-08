В Ростове годовалая девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра

Следователи выясняют причины смерти ребенка

Трагедия произошла накануне в Октябрьском районе. Как сообщили в донском следкоме, годовалая малышка погибла в результате несчастного случая. Девочка захлебнулась в ванной, оставшись без присмотра взрослых.

—По предварительной информации, 33-летняя ростовчанка купала дома свою годовалую дочь. В какой-то момент она вышла из ванны по домашним делам. Оставшись без присмотра, ребенок упал в воду и утонул, — сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Следователи уже опросили мать ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

В июне в городе Шахты 17-летний подросток погиб от удара тока. В апреле текущего года от удара током погиб 10-летний ребенок в поселке Роговском. Мальчик играл на крыше местного хранилища и дотронулся до кабеля, в котором было высокое напряжение.