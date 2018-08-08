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Как защитить ребёнка от падения из окна?
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Как защитить ребёнка от падения из окна? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Падение из окна — наиболее частая причина смертности и детского травматизма летом. Как правило, в этот момент дети остаются без присмотра. МЧС Татарстана дает несколько рекомендаций родителям:
• Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок.
• Антимоскитные сетки не предназначены для защиты от падений. Однако, ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на неё.
• Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более чем на несколько сантиметров.
• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из открытых окон.
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