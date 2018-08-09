На встрече с блогером в «Лире» поговорили о нескучной жизни в декрете

В рамках нового формата живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0» в культурном центре «Лира» на Юго-Западе Москвы прошла встреча с профессиональным маркетологом, блогером, активистом и руководителем сообщества «Счастливые родители в Бутово» Ольгой Гороховой. Об этом сообщается на сайте центра.

Ольга — житель района Южное Бутово, мама двоих детей, инициатор и организатор различных мероприятий для мам и детей — расскажет о том, как нескучно жить в декрете и почему родителям района важно общаться и поддерживать взаимоотношения; о ценности личного опыта каждой мамы и важности его раскрытия, причём не только в популярных блогах, но и в реальной оффлайн-жизни.

Подобные мероприятия — это новый формат живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0». Поскольку Бутово является районом молодых семей, активным мамам здесь важно «не потеряться», а создать компанию единомышленников.