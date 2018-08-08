Мошенница собрала деньги на выпускной вечер и прогуляла их

Фото kazanfirst.ru Скандальный случай произошел в одной из школ Фрунзенского района города Владимира. Родительский комитет четвертого класса решил сделать для своих детишек сюрприз — организовать шикарный выпускной вечер в одном из кафе областного центра.

В апреле этого года на родительском собрании за организацию вечера взялась мама одного из учеников — Б., которая собрала с каждого из членов родительского комитета по 1350 рублей.

На последующих собраниях мамаша убеждала, что деньги пошли на дело — она якобы арендовала кафе и организовала праздник. Но когда родители с детьми приехали на место выпускного вечера, оказалось, что Б. ничего не оплатила, а все деньги присвоила себе.

Родители написали заявление в полицию, и женщина была признана виновной по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Правда, колонии ей удалось избежать — судья ограничился более мягким приговором. Всего потерпевшими было признано 23 человека.

А вот возвращать свои денежки родителям пришлось через суд гражданский. Дело было рассмотрено во Фрунзенском районном суде. Судья удовлетворила требования истцов частично.

Б. вернет собранные с родителей деньги — по 1350 рублей каждому. Однако в удовлетворении требований о возмещении причиненного морального вреда (истцы просили по 10 тысяч рублей) было отказано, несмотря на то, что родители сообщили в суде о том, как из-за срыва торжественного вечера они очень переживали за детей и испытали нравственные страдания.