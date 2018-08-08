Дочь Тома Круза выгуливает собак без охраны: фото

В этом году дочь Тома Круза Кэти Холмс отметила 12-летие. Звездные родители решили, что теперь девочка совсем взрослая, и ее можно отпускать на улицу одну. На днях папарацци сфотографировали Сури на прогулке с собаками. Рядом с ней не было ни мамы, ни бабушки и ни телохранителей. Девочка чувствовала себя уверенно и не обращала внимание не фотографов.

Сури Круз

Пока Сури справляется с домашними обязанностями, ее мама Кэти Холмс проводит время со своим бойфрендом Джейми Фоксом. Влюбленные ходят на романтические свидания и прогулки, где их и подлавливают папарацци. На прошлой неделе парочку видели на пляже.

Сури Круз

Напомним, что Том Круз и Кэти Холмс расстались в 2012 году, после чего актер охладел к своей дочери Сури. Спустя три года он переехал в Великобританию, где вступил в ряды сайентологов. Лишь в 2016 году Том образумился и встретился с дочерью.