68-летний Ричард Гир и его избранница-испанка ждут ребенка

Ричарду Гиру (Richard Gere) 68 лет, но это не помешало ему в апреле этого года жениться в третий раз. Он тайно сыграл свадьбу с 35-летней журналисткой из Испании Алехандрой Сильва (Alejandra Silva). Они сначала расписались после трех месяцев романа, а затем устроили пышное торжество для друзей в Нью-Йорке. А на днях в зарубежной прессе появилось сообщение, что актер готовится вновь стать отцом, так как его молодая супругу беременна.

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68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней журналисткеПара решила узаконить свои отношения после трех лет романа. Сейчас супруги готовятся к грандиозному торжеству, которое состоится 6 мая в Нью-Йорке. Пока подробностей беременности Алехандры нет. Журналистам не удалось выяснить ни срок, на котором сейчас находится девушка, ни пол будущего ребенка. Также пока остается загадкой то, где решит рожать избранница Гира. Вполне возможно, что ее выбор падет на одну из клиник в родной Испании. Именно в этой стране пара проводит большую часть своего свободного времени.