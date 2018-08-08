Удел недоношенных и слабых: новорожденному малышу Кудрявцевой грозит «кокон»

Уже в августе телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой. Точной информации о дне родов и их подробностей нет, но в окружении звезды говорят, что к радостному событию все готово.

47-летняя Кудрявцева уже обустроила детскую для новорожденного, купила модную плетеную колыбельку, которая стоит около 25 тысяч рублей. Но первое время малышу предстоит спать в специальном коконе. Выглядит он страшно, но зато считается, что он принимает форму тела ребенка, учитывает его анатомические особенности. Стоит такое приспособление, как выяснил журнал «Телепрограмма», около 10 тысяч рублей.

Этот кокон — изобретение французских кинезитерапевтов, остеопатов, перинатологов и других специалистов, чтобы обеспечить недоношенному малышу позу и активность, близкую к условиям пребывания в материнской утробе. Кокон помогает сократить риск развития изменений формы черепа (плагиоцефалии), уменьшить проявление гастроэзофагеального рефлюкса и предотвратить появление колик, снизить мышечный тонус, уменьшить реакцию испуга новорожденных.

Присматривается Лера и к няням. Больше всего пока ей нравятся внимательные и покладистые филиппинки, услуги которых стоят 65 рублей в месяц. Но на ребенке Кудрявцева явно экономить не собирается и готова обеспечить его всем самым лучшим!