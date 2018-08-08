Школа благородных девиц: экзаменационный бал или как стать добропорядочной барышней

Детская мечта

В нашей семье всегда трепетно относились к истории рода. Родители рассказывали мне о прапрабабушке, которая была выпускницей Смольного института благородных девиц, учрежденного в 1764 году императрицей Екатериной Великой в Санкт-Петербурге, о том, какой она была: образованной, дисциплинированной, утонченной. На дворе были 90-е годы, и рассказы о прапра были похожи на сказку, как в диснеевском мультике «Анастасия». Тогда, в детстве, в моей голове и зародилась мечта открыть такую же школу для современных подростков.

Сейчас я мама троих детей. Наблюдая за тем, как они растут, я замечаю, как много чудесных образовательных традиций утеряно. Меньше внимания уделяется культурному и эстетическому воспитанию. Само понятие «благовоспитанность» утеряно. Таким образом, моя детская мечта приняла форму необходимого проекта.

На мой взгляд, современное поколение потеряло нравственно-этические ориентиры, правила жизни, при которых люди и общество в целом гармонично уживаются друг с другом и чувствуют себя комфортно, счастливо. Не по принуждению, а по внутренним личным ощущениям.

Казалось бы, в современном мире технологический прогресс, направленный на упрощение жизни, должен помочь сделать общество счастливее, свободнее. А люди почему-то грустнее становятся. На мой взгляд, это как раз о потере бессменных духовных знаний, совести.

Хочется передавать детям лучший накопленный опыт великих классиков, значительных личностей, человечества и наш, родительский. Для этого мы с командой педагогов создали систему, восполняющую пробелы общего образования: вокал, живопись, хореография, кулинария, рукоделие, хорошие манеры. То, что должны знать и уметь молодые барышни. Мы прививаем девочкам тягу к прекрасному через театр, балет, поэзию, литературу.

Нас поддерживают

Мы поддерживаем общение с Пушкиными, потомками Александра Сергеевича — с Александром Александровичем и его супругой Марией-Мадлен Дурново-Пушкиной. Они наши партнеры.

В настоящее время чета Пушкиных руководит фондом поддержки детей России. Мы же хотим открыть совместный фонд России на развитие школ, подобных нашей, где Пушкины будут членами попечительского совета.

Кроме того, год назад мы познакомились с княгиней Феодорой Алексеевной Романовой. Ее вдохновил наш проект. Феодора Алексеевна активно интересуется нашими делами, от души поддерживает инициативу распространения школ благородных девиц по всей России и планирует посетить школу в Самаре.

Все на бал Обучение происходит в стенах старинного особняка, в котором мы воссоздали изысканную атмосферу 19-го века. Обучение длится весь учебный год, а для тех, кто не уезжает на каникулы, занятия идут и в летний период. Есть три возрастных группы от пяти до пятнадцати лет по 10-12 человек в группе.

В этом году состоялся первый выпуск. В течение курса устраивались экзаменационные балы: Рождественский и бал Цветов. Обязательно приглашаются родители.

У нас порядка 15 дисциплин, и по каждой девочки сдают экзамен. Например, по хореографии ученицы танцуют исторические танцы: польку, вальс, мазурку. По кулинарии — угощают родителей самостоятельно приготовленными блюдами. Дарят родителям собственноручно выполненные на уроках рукоделия поделки. В итоге взрослые покидают школу радостно расчувствованными.

У нас есть традиция: на балах и днях рождения воспитанниц дарить девочкам жемчужины, из которых потом они соберут ожерелья.

А что потом: план развития школы

Сейчас у нас дополнительное образование два — три раза в неделю. Многие родители из близлежащих регионов спрашивают: «Можно ли у вас проживать?»

В перспективе — воссоздать полную реконструкцию Смольного института благородных девиц, открыть пансионат в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом, а также создать школу для мальчиков. Сейчас разрабатываем программу: в планах — конный спорт, фехтование, этикет, манеры, хореография.

Выход в свет

Нас пригласили на Кремлевский бал 8 декабря в качестве партнеров и участников.

Участие в балах, вообще, отдельная история. Девочки всех возрастов с удовольствием наряжаются, делают прически.

Нашим воспитанницам необязательно ждать свадьбы, чтобы почувствовать себя героиней из сказки. Приводя девочек на балы, мы видим, как они преображаются: походка, осанка, манеры, достоинство — и перед нами уже не тинейджер, а благородная барышня.

Так разительно, когда современные парни и девушки преображаются здесь, в 21-м веке, — как в сказку попадаешь. Это волшебство! Родители с другого ракурса видят своих детей.

Бывает, взрослые не понимают, как справиться с ребенком: он бегает, все сносит на пути, безобразничает. Проходит несколько месяцев обучения в нашей школе — родители не узнают детей, благодарят нас. Это самое ценное. Притом мы не мешаем ребенку быть энергичным, любознательным, а только направляем его.

На чаепитии, например, дети не тянутся через весь стол за чем-нибудь, а говорят «передай, пожалуйста», и им это в удовольствие.

На занятиях мы рассказываем истории великих женщин, чей опыт важно перенимать. Разбираем их жизненные истории, ситуации, некий анализ проводим.

Слово родителям

Лидия Ивановна: Моя дочь Амалия учится в Школе благородных девиц год. Ей пять лет. После первых занятий она сказала, что хочет приходить сюда каждый день.

У меня потрясающие впечатления, потому что я бы не смогла дать дочери все то, чему здесь учат. Я иголку в руках держать не могу, а Амалия уже вышивает.

У меня четверо детей, и за каждым Амалия следит: «Локти на стол не клади — это не по этикету» и так далее.

Сначала думала, что обучение слишком дорого. Но потом увидела, что уровень школы и результат соответствуют цене.

Уважение и благодарность всем преподавателям и основателям школы.