В чем секрет стройности Аманды Сейфрид?

Не так давно звезда «Писем к Джульетте» дала интервью одному из интернет-изданий, в котором откровенно рассказала о рождении дочери и призналась в любви к еде. Как ей удается сохранять форму и почему жизнь за городом — лучшее, что случилось с актрисой? В материале BeautyHack.

О любви

С супругом Томасом Садоски Аманда познакомилась в 2015 на репетиции бродвейской постановки. О том, что между актерами не просто искра, а целый пожар, заговорили практически сразу же. Несмотря на слухи о очевидные факты, пара долго скрывала свои отношения.

То, что Аманда и Томас поженились, стало полной неожиданностью для всех. А вот за беременностью актрисы открыто наблюдали все — она даже не думала прятаться от папарацци, с удовольствием позируя фотографам. В интервью актриса призналась: она верит в любовь с первого взгляда, но случается она крайне редко.

«Да и чтобы встретить свою вторую половинку, совсем не обязательно влюбляться с первого взгляда. Просто вы с кем-то общаетесь какое-то время и понимаете, что больше не хотите расставаться, хотите жить только с ним, рожать от него детей — и все, никакой романтики не нужно. Именно так у меня было с мужем».

О беременности и переезде за город

В 2017 Аманда впервые стала мамой, подарив мужу очаровательную дочь, которую назвали Ниной. Супруги долго не раскрывали имени малышки — его знали только близкие родственники и друзья.

«Честно скажу, все вышло случайно. Но я тогда безумно обрадовалась! Мы уже обсуждали, что хотим быть вместе, планировали пожениться, но все получилось немного быстрее. Так что ребенок стал катализатором. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Я считаю, что все события в нашей жизни происходят именно тогда, когда это нужно. Наверное, я в чем-то фаталистка».

После того, как Аманда узнала о беременности, пара переехала за город. Актриса считает, что лучшего места для ребенка не придумаешь: тихо, спокойно, без суеты (о популярных ista-мамах читайте здесь). Аманда и Томас живут на ферме в окружении кошек, собак и лошадей. У них даже корова есть!

«У нас есть кошки, овцы, цыплята, лошади и даже корова. Теперь это мой дом. Если честно, я всю жизнь мечтала быть мамой, и теперь, когда это желание наконец осуществилось, хочется, чтобы все было идеально. И чтобы пространство, в котором растет мой ребенок, тоже было безопасным и вдохновляющим».

О любви к еде и спорте

После рождения Нины Аманда быстро вернулась с форму — к плоскому животу и подтянутым ногам не могли придраться даже папарацци на пляже (как быстро восстановиться после родов читайте здесь). Она говорит, что никогда не сидела на диетах и если ей что-то захочется съесть — сделает это, ведь жизнь слишком коротка, чтобы загонять себя в слишком строгие рамки.

«Больше всего я люблю вкусно поесть! Если бы не регулярные утренние пробежки и занятия в спортзале, не была бы такой стройной. Но расслабляться нельзя, иначе с актерской карьерой можно попрощаться. Наверно, только благодаря этой любви я и научилась готовить, даже пироги освоила».

Источник: womanhit.ru