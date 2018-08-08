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Сотовые телефоны небезопасны для здоровья детей
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Сотовые телефоны небезопасны для здоровья детей 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает гражданам об опасности, которую могут таить сотовые телефоны
Настоятельно рекомендуется ограничить использование мобильника детьми до 18 лет и женщинами в период беременности.
Также ведомство призывает не формировать раннего интереса малышей к телефону, сократить время по его разговору, не носить его на груди и в кармане.
При покупке следует обращать внимание не только на дизайн и функции, но и на документы, подтверждающие безопасность аппарата для человека.
Ночью следует класть телефон не ближе 1 метра от головы.
Желательно сократить суммарное время общения по мобильному телефону до 15 минут в день.
Кроме того, не нужно подносить телефон к уху, пока вызываемый абонент не снял трубку.
«Эти простые рекомендации направлены на сохранение здоровья», — отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
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