Сотовые телефоны небезопасны для здоровья детей

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает гражданам об опасности, которую могут таить сотовые телефоны

Настоятельно рекомендуется ограничить использование мобильника детьми до 18 лет и женщинами в период беременности.

Также ведомство призывает не формировать раннего интереса малышей к телефону, сократить время по его разговору, не носить его на груди и в кармане.

При покупке следует обращать внимание не только на дизайн и функции, но и на документы, подтверждающие безопасность аппарата для человека.

Ночью следует класть телефон не ближе 1 метра от головы.

Желательно сократить суммарное время общения по мобильному телефону до 15 минут в день.

Кроме того, не нужно подносить телефон к уху, пока вызываемый абонент не снял трубку.

«Эти простые рекомендации направлены на сохранение здоровья», — отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

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