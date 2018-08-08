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Светлана Галка стала мамой
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Светлана Галка стала мамой 

WomanHit.ru 43 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Актриса шоу «Большая разница» усыновила ребенка
Невероятное событие произошло в жизни актрисы шоу «Большая разница» Светланы Галки. Она стала мамой. О случившемся звезда рассказала на своей страничке в соцсети, чем крайне удивила своих подписчиков, которые теперь наперебой обсуждают произошедшее.
«Я стала МАМОЙ. Друзья, дорогие, меня переполняют чувства, я счастлива! Моему сыну сегодня исполнилось 5 лет, я шла к этому долго и осознанно. Несмотря на разные перипетии судьбы, возможно еще и предстоящие, мы оба, Я и Влад, нашли друг друга! Я счастлива! Спасибо узкому кругу людей, кто давно знал о моей мечте и поддерживал меня всегда! Люблю вас всем сердцем! Извините, уж если и я, как сумасшедшая маманя, начну выкладывать фото своего чада» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала счастливая мама.
Разумеется, в ответ Галка получила массу поздравлений и душевных комментариев.
Напомним, что это первый ребенок 42-летней Светланы. Она признавалась, что всегда хотела семью и детей. И вот, наконец, мечта ее сбылась.
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