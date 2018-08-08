10 секретов отличного отдыха с ребенком

Создайте безопасные условия

В отпуске нет компании хуже, чем болеющий ребенок. Чтобы градусники и микстуры не заменили собой пальмы и море, постарайтесь не водить ребенка в людные места с плохой вентиляцией (в аэропорту можно скоротать время в отдельном зале или кафе, где не так много людей, использовать оксолиновую мазь, антибактериальные салфетки), магазины с работающими кондиционерами (перепад температуры с 30С до 18С очень приятен взрослым, а для ребенка может стать причиной простуды или воспаления легких), бассейны при отелях (в сезон качество воды в них оставляет желать лучшего).

Заранее подумайте о досуге ребенка

Детский клуб, анимация в отеле или даже няня на пару часов в день сильно упростят вашу жизнь. Да даже обед в кафе с безопасной детской площадкой кажется вкуснее!

Отдыхайте по очереди

Даже в отпуске иногда бывает приятно отдохнуть друг от друга. Зачем идти в музей или по магазинам всей семьей? Если кроха не уснет в коляске, то, вероятно, будет ежеминутно требовать, чтобы вы уделяли внимание ему, а не культурным ценностям или симпатичным платьям на распродаже. Оставьте малыша пообщаться с отцом, а сами прогуляйтесь в одиночестве. Даже пары часов достаточно, чтобы снова почувствовать прилив любви и заботы о своем семействе.

Возьмите с собой новые игры и книги

Заранее подумайте, что сможет занять кроху и обеспечить вам свободное время. Любимые книжки с наклейками? Компактные конструкторы? Деревянные игрушки или детский портативный вентилятор? Доставайте эти предметы из чемодана по одному, когда вам нужно будет отвлечь внимание крохи.

Планируйте свой отдых на дневной сон малыша

Кто сказал, что в отпуске с ребенком вы не сможете в тишине полежать на шезлонге и почитать? Запросто, если ваш малыш спит рядом с вами в коляске (детей 2-3 лет, которые отвыкли спать на свежем воздухе, в первые дни может быть сложно уложить спать в коляске, но потом они привыкают — главное выбрать нешумное место в тени, ну и коляску с удобным спальным местом).

Не нервничайте

Когда ваш малыш решит попробовать, каков на вкус песок на пляже, проглотит косточку от арбуза или черешни, ляжет спать на час позже обычного, посадит пятно на кофту… выдохните и расслабьтесь. Ничего страшного не случилось. Свой внутренний тумблер перфекционизма в отпуске лучше поставить на ноль.

Используйте планшет

Закачайте туда развивающие приложения или игры, любимые мультфильмы малыша. Вы несколько часов всей семьей бродили по старому городу, носили карапуза в слинге или катали на папе, фотографировались и кормили чаек? Теперь, за ужином в кафе, когда ваш малыш уже сыт впечатлениями и едой, предложите ему ненадолго планшет и в спокойной обстановке покормите себя. (Кто-то смотрит на вас с осуждением? Да просто у него еще нет детей!)

Позовите в отпуск бабушку

Тогда вы с супругом снова сможете провести вечер вдвоем, отправиться в театр, ресторан или на экскурсию, полетать на параплане. Два золотых правила, которые помогут избежать конфликтов: бабушка должна жить в отдельном номере; иногда и бабушка должна отдыхать.

Отдыхайте активно

Дети категорически против того, чтобы их родители превращались в тюленей, лениво развалившихся на пляже. Как только вы вознамеритесь понежиться на солнышке, ребенок тут же обеспечит вам сферу деятельности. Если вам не интересно лепить куличики из песка, постарайтесь вовлечь малыша в тот вид активного досуга, который вас действительно занимает. Играйте в волейбол, и пусть кроха возьмет на себя роль судьи или догоняет выбывший из игры мяч. Реализуйте свои неисполненные детские мечты — например, запускайте воздушного змея. Вместе учитесь кататься на гироскутерах. Ребенок с радостью поддержит любую вашу активность, если вы придумаете посильную для него роль.

Ничего не забудьте!

Сумка мамы не бывает пустой, и лучше чтобы там была пара комплектов запасной одежды для ребенка, перекус и вода, компактный набор для оказания первой помощи при порезах и ссадинах, игрушки, подгузники и слюнявчики, чесалки для зубов, запасные соски, спреи против насекомых… Теперь ничто не испортит ваш отпуск, главное — сдвинуться с места.