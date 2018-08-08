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Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки
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Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки и стандартизировать подходы к передаче детей в приемные семьи.
"Необходима реформа органов опеки и попечительства. Нужно пересмотреть полностью функционал, их обязанности по отношению к той сфере деятельности, которую они сейчас ведут — или уменьшить его, или усилить профессиональными кадрами… Обязательно подходы стандартизировать по принятию решения о передаче ребенка в приемную семью с учетом мнения экспертов, психологов, специалистов, тех компетентных органов, которые помогли бы составить перечень методик, которые точно дают информацию — прежде всего, и самим приемным родителям о том, готовы ли они взять этого ребенка в приемную семью", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу «Россия-24».
Она отметила, что необходимо также определить, как правильно передавать ребенка приемной семье, какую диагностику проводить перед передачей, что должны знать будущие приемные родители для принятия осознанного решения об усыновлении ребенка, а также — как осуществлять мониторинг семей с приемными детьми.
Ранее в Татарстане был арестован опекун, до смерти избивший девятилетнюю девочку. По данным следствия, 39-летний Роман Григорьев избил ее ногами, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Кроме того, устанавливаются обстоятельства получения ребенком термических ожогов. Как отмечается, после получения девочкой телесных повреждений опекуны за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались и пытались лечить ее самостоятельно.
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