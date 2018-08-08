Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости . Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала провести реформу системы органов опеки и стандартизировать подходы к передаче детей в приемные семьи.

"Необходима реформа органов опеки и попечительства. Нужно пересмотреть полностью функционал, их обязанности по отношению к той сфере деятельности, которую они сейчас ведут — или уменьшить его, или усилить профессиональными кадрами… Обязательно подходы стандартизировать по принятию решения о передаче ребенка в приемную семью с учетом мнения экспертов, психологов, специалистов, тех компетентных органов, которые помогли бы составить перечень методик, которые точно дают информацию — прежде всего, и самим приемным родителям о том, готовы ли они взять этого ребенка в приемную семью", — сказала Кузнецова в интервью телеканалу «Россия-24».

Она отметила, что необходимо также определить, как правильно передавать ребенка приемной семье, какую диагностику проводить перед передачей, что должны знать будущие приемные родители для принятия осознанного решения об усыновлении ребенка, а также — как осуществлять мониторинг семей с приемными детьми.