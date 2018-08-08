В США родители заморили ребёнка голодом из-за религии

Молодой паре Сету Уэлч и Татьяне Фузари из американского штата Мичиган предъявлено обвинение в убийстве их 10-месячной дочки. Они заморили её голодом во имя веры в бога.

О смерти ребёнка заявили сами родители. Отец позвонил в службу 911, сказав, что их дочь не дышит. Приехавшие спасатели застали малышку с явными признаками изнеможения: у неё впали глаза и щёки.

Во время предварительного заседания суда было установлено, что еще за месяц до смерти пара заметила, что ребенок начал терять вес. Однако они не обратились за помощью врачей.

Уэлч в своих бессвязных видеосообщениях в Facebook часто заявлял о неверии в медицину и выступал против вакцинации детей, поскольку лишь «Бог повелевает болезнью». У пары ещё два маленьких ребёнка — 2 и 4 лет — они также не привиты, сообщает The Daily Mail.