СК: мужчина, гладивший колени чужому ребёнку на детской площадке, помогал остановить кровь

Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

"В ходе доследственной проверки установлено, что шестилетний мальчик, играя в футбол на детской площадке, упал и поранил колено. Находившийся неподалёку мужчина помог ребёнку остановить кровь. Таким образом, факт совершения противоправных действий в отношении мальчика не подтвердился", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко

Видео с мужчиной, который гладит колени ребёнку, было размещено в воскресенье, 5 августа, в Instagram. Ролик сняла очевидица по имени Анна. Она пригрозила неизвестному полицией, и тот убежал. Родители мальчика написали заявление в СКР, свидетели дали показания.

На следующий день мужчину задержали в районе Сельма.